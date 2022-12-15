快訊／連7天升溫！本土+16012、增37死　20多歲女住院確診隔天亡

▲中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增16012例本土個案，疫情連續七天升溫。今日另增68例境外移入，確診個案中新增37例死亡，死亡個案最年輕為一名20多歲女性，就醫住院時確診，不幸因為心臟衰竭、病況惡化，隔天就死亡。

指揮中心今日公布國內新增16012例本土個案，比上周四增加約5.2%，也是連續7天單日病例比上周同日要多；至於縣市分布方面，以新北市2935例最多，接著依序是台中市2133例、高雄市1918例、桃園市1789例、台北市1586例、台南市1264例。今日也新增通報128例中重症，當中有91例中症、37例重症。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為19例男性、18例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月21日至12月12日，死亡日期介於5月22日至12月12日。

▲指揮中心公布12/15確診個案及分布縣市。（圖／指揮中心提供）

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，今日死亡個案最年輕為20多歲女性，個案本身有慢性腎病，接種兩劑疫苗，11/20開始呼吸困難、乾咳、流鼻水，11/26就醫住院，當日快篩陽性確診，並給予莫納皮拉韋抗病毒藥物，後續住院期間不幸因心臟衰竭、病況惡化，於11/27死亡。死因是心肌病變合併心臟衰竭、新冠肺炎。

指揮中心說明，今日新增68例境外移入個案中，為36例男性、32例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，感染國家分別自日本(8例)，中國及奧地利(各2例)，土耳其、法國、美國及馬來西亞(各1例)移入，另52例感染國家調查中。入境日期介於今年11月14日至12月14日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲▼指揮中心12/15公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）