快訊／連六天升溫！今本土+17549、增37死　20多歲男染疫亡

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增17,549例本土個案，比上周同日增加增加約5.1%，連續六天疫情升溫。今日另增114例境外移入，確診個案中新增37例死亡，死亡個案最年輕為一名20多歲男性。

指揮中心表示，今日新增之17,549例本土病例，為8,098例男性、9,439例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,195例)，臺中市(2,236例)，桃園市(2,008例)，高雄市(2,001例)，臺北市(1,774例)，臺南市(1,361例)，彰化縣(845例)，新竹縣(644例)，新竹市(531例)，屏東縣(493例)，苗栗縣(457例)，雲林縣(353例)，嘉義縣(282例)，南投縣(261例)，花蓮縣(231例)，基隆市(221例)，宜蘭縣(212例)，嘉義市(202例)，臺東縣(107例)，金門縣(94例)，澎湖縣(40例)，連江縣(1例)。

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指揮中心指出，今日新增37例本土病例死亡個案，為17例男性、20例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、35例具慢性病史、27例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年7月11日至12月10日，死亡日期介於7月16日至12月11日。

▲12/14新增病例。（圖／指揮中心提供）

今日新增1例特殊死亡個案，為20多歲男性，接種1劑COVID-19疫苗，具血液疾病；6/3起持續住院接受血液疾病相關治療，11/10因發燒檢查PCR陽性確診，給予口服抗病毒藥物倍拉維5天治療後，因肺炎併呼吸窘迫再給予瑞德西韋等藥物治療，不幸因病況惡化於12/4死亡，死因為新冠肺炎併敗血性休克、白血病。

指揮中心說明，今日新增114例境外移入個案中，為53例男性、61例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自日本(4例)，越南(3例)，阿拉伯聯合大公國(2例)，土耳其、中國、美國、泰國、新加坡及韓國(各1例)移入，另99例感染國家調查中。入境日期介於今年11月13日至12月13日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/14本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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