中重症+128！6歲女童未確診新冠突爆3症狀　診斷MIS-C住院中

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增128例中重症個案，其中又確認2起兒童重症，都是MIS-C。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案中一名6歲女童，沒有確診過新冠，但仍於12月初出現嘔吐、腹瀉、發燒等症狀，3天後送急診，檢查新冠抗體陽性，顯示曾經感染，懷疑MIS-C收治，目前仍住院中。兒童MIS-C已累積189例。

中央流行疫情指揮中心今(15)日公布國內新增16012例本土個案，另增68例境外移入，確診個案中新增37例死亡。今日也新增通報128例中重症，當中有91例中症、37例重症。

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▲▼指揮中心12/15公布本土病例分析及新增死亡個案。（圖／指揮中心提供）

重症個案當中確認2名兒童，羅一鈞說明，第一例是5歲男童，沒有慢性病、沒打疫苗，11/1確診新冠，11/29發燒、皮疹、腹痛，12/2到急診懷疑MIS-C住院，給予免疫球蛋白等藥物治療，12/9出院。

另一名為6歲女童，沒有慢性病、沒有接種疫苗，未曾確診新冠，12/2起嘔吐腹瀉發燒，12/5到急診住院，檢查有頸部林巴結種，新冠N抗體陽性，懷疑MIS-C給予免疫球蛋白治療，目前仍住院中。

國內12歲以下兒童重症285例，35例腦炎、30例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、189例孩童多發性系統發炎症候群（MIS-C）、2例心肌炎、5例共病與新生兒感染及9例到院前死亡等；上述個案已有38人死亡，13例腦炎、9例肺炎、1例心肌炎、3例敗血症、2例共病、1例哮吼及9例到院前死亡。

▲指揮中心12/15公布今年國內兒童本土重症個案分析。（圖／指揮中心提供）