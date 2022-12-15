泰國公主傳心臟病發！「裝葉克膜」狀況不樂觀　泰王急搭機探視

▲帕差拉吉帝雅帕公主被視為是目前王室成員內，處事較強的成員。（圖／翻自推特）

圖文／鏡週刊

泰國44歲長公主帕差拉吉帝雅帕（Princess Bajrakitiyabha），在14日傍晚驚傳突然心臟病發送醫，而且狀況不妙。長公主的父親、泰國國王瓦吉拉隆功得知消息後，隨即搭乘直升機前往醫院探視。

長期關注泰國王室動態的英國記者馬歇爾（Andrew MacGregor Marshall）在推特上指出，14日帕差拉吉帝雅帕公主帶著狗狗，到考艾國家公園參加活動，公主和狗狗一起跑步時，突然心臟病發倒下。公主隨即被送醫急救，國王瓦吉拉隆功得知消息後，也立刻搭乘直升機前往醫院。

據馬歇爾指出，帕差拉吉帝雅帕公主的狀況不太樂觀，需要用到葉克膜，因此有必要飛回曼谷接受治療。馬歇爾稱，從飛機動態圖可見，有直升機從巴衝縣起飛，飛往曼谷，相信當局派出一架醫療直升機，將公主載回曼谷，另外還有兩架軍用直升機伴飛。

馬歇爾稱，綜合所有資訊來看，帕差拉吉帝雅帕公主的病情恐怕凶多吉少，他猜測王室可能會讓醫院使用葉克膜，先讓公主維持生命跡象，並安排後續事宜。目前對於長公主病重消息，泰國王室尚未有任何評論與公告。

但帕差拉吉帝雅帕公主傳出重病消息，連帶也牽動泰國王室的繼承與掌權問題。目前王室內有王室成員資格的瓦吉拉隆功子女，除了長公主帕差拉吉帝雅帕，還有妹妹希里萬瓦里公主，以及弟弟提幫功王子。按照泰國王室繼承傳統，都由王子繼承王位，但因提幫功王子患有自閉症，加上大姊帕差拉吉帝雅帕公主被認為是處事能力較強的王室成員，因此帕差拉吉帝雅帕公主被外界認為，可能是未來的「攝政后」，或許還有可能讓「女王誕生」成真。



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