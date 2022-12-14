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姊妹尋短身亡還遭刨眼挖心　她逃離煉獄驚險過程曝光

詐團幹部逼L女及其他人近距離觀看棺材內的屍體，要他們乖乖聽話。

圖文/鏡週刊

日前，Ｌ女在男友陪同下接受本刊訪問，她說：「我現在眼睛閉起來，就會看見姐妹的雙眼跟心臟被挖掉，只剩上半截身體，躺在棺材裡的景象，我到現在還是夜夜惡夢！」Ｌ女的男友則是拍拍她的肩膀說：「沒事，你很勇敢，平安回家就好了！」

L女輕聲地說，她剛到緬甸時被分到「業務組」，負責詐騙，她的辦公桌上共有10支手機、1台電腦，同時運作詐財，每天要做到一定的業績才能休息，她做了10多天後感覺良心不安，不想繼續騙人，兩度脫逃不成，結果慘遭幹部性侵。

警方救出遭詐團囚禁的民眾，發現許多人的手腕被銬到潰爛。（翻攝畫面）

「我先被餵食毒品，然後被一群人輪姦！」L女哽咽表示，集團幹部後來把她轉到「紅樓組」，逼她跟其他10多名女豬仔接客賣淫，把賺到的錢，全部交給經紀人「飛飛」及「添哥」，至今，沒賺到錢，全被吞了。1名女子不堪凌辱，自殺身亡。

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她說：「姐妹都死了，這些人還不放過她，挖掉她的雙眼跟心臟，把下半身砍掉，上半身放進棺材，棺材裡還有另外2名企圖逃跑、遭開槍擊斃的男豬仔，他們把棺材抬進辦公室，強押我們去看，他們不是人，是魔鬼！」

L女告訴本刊，她被眼前的景象嚇傻，事後立刻拜託台籍幹部借她手機，然後偷偷打電話回台灣向男友求救，告知男友她被關在緬甸興華園區，如果不能回台灣，她決定自我了斷！男友接完電話立刻吿知L母，並直接找丘姓女直播主理論，但丘女裝傻，否認騙L女到緬甸。

原來，L女的男友與丘女熟識，因為看她轉型當直播主，成績不錯，於是把自家商品委託丘女販售，還要女友跟丘學習直播，計畫未來讓女友自己賣商品，沒想到卻因此把女友推入火坑，讓他非常自責。

警方在南投山區尋獲遭詐騙集團囚禁、虐死的被害人屍體。（翻攝畫面）

L女表示，她跟丘學做直播期間，對方突然要她到泰國幫忙帶貨，並稱只需3天，吃住費用，丘會負擔，還保證貨買到就可返台。但事實不是這樣，她卻在曼谷機場被自稱丘女友人的辛男帶往緬甸。

L女指出，一開始她被賣到KK園區，但園區老闆聽說她是台灣人後拒收，於是她又被轉賣到興華園區，因她一直吵著要回台灣，即被幹部毆打，並恐嚇如果再吵，就要將她轉賣至緬北「拆人」、也就是摘除器官，讓她非常害怕，只能乖乖就範。

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