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社會 社會焦點 保障人權

女直播主遭人蛇威逼賣淫　揭園區「豬仔」慘被剁指斷腳筋

緬甸苗瓦迪有興華、KK等多個園區，很多詐騙集團藏身其中。（翻攝網路）

圖文／鏡週刊

警方可以勾勒出詐騙集團的輪廓，其實，L女功不可沒。本刊調查，28歲的L女，今年7月中被綽號「花姐」的丘姓女直播主，以到泰國幫忙代購精品為由，實際上是把她賣給人蛇集團，而她也就被恐嚇威逼到了緬甸從事詐騙、賣淫。

L女告訴本刊，因為不聽話，慘遭當地幹部輪姦，甚至被逼賣淫，度過了人生最恐怖的4個多月！半個月前，家屬付了新台幣30萬元贖金，她才重獲自由，返回台灣，回台後她把自己的所見所聞告知警方、做成筆錄，成為關鍵證人。

警方上個月破獲詐團集中營，救出數十名遭囚禁的被害人。（翻攝網路）

L女說起那段恐怖的日子，仍心悸猶存，她表示詐騙集團手段很凶暴，把他們這些被害人稱為豬仔，男豬仔如果不聽話，動輒剁手指、斷腳筋，女豬仔則會被幹部輪姦、逼賣淫。邊說邊發抖，像是又重回那人間煉獄生活！

被害人L女（左）在男友（右）陪同下受訪，淚訴她在緬甸的悲慘遭遇。

L女說，在園區裡，護照及手機，都要交給幹部保管，並被逼要簽下工作契約，否則就會遭到毆打或電擊。1名男豬仔，因爲沒有主動交出護照被打，後被幹部在宿舍床下搜到護照，立即被剁指處分，嚇地其他偷藏護照的豬仔們，紛紛交出自己的護照保命！

警方在新北淡水查獲詐騙集團集中營，逮捕多名嫌犯。 （警方提供）

「豬仔被剁下的手指，幹部竟然逼我撿起來，拿去外面丟掉！」、L女稱他們真的很可惡，也沒有人性！

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。


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