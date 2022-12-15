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大聯盟專業團隊肯定棒球場改善優化　對WBC熱身賽舉行表示樂觀

▲▼新竹市棒球場,中華職棒,美國職棒大聯盟,2023 WBC熱身賽。（圖／新竹市政府教育處提供）

▲WBC代表、美國職棒大聯盟場務專家Murray Cook昨（14）日場勘，確認新竹市立棒球場改善及優化項目到位，對改善小組表達正面肯定。

圖、文／新竹市政府教育處提供

新竹市立棒球場完成改善及優化目標，繼日前邀請中華職棒球員工會、中華職棒大聯盟確認成果後，美國職棒大聯盟場務專業團隊昨（14）日也進行場勘，除肯定改善小組的投入、看好球場未來發展潛力，也對2023 WBC熱身賽的舉行表示樂觀。

WBC代表、美國職棒大聯盟場務專家Murray Cook確認新竹市立棒球場改善及優化項目到位，對改善小組表達正面肯定，並就細部項目微調提供專業建議；市府感謝Murray Cook前來場勘，將提供相關協助，和中華職棒大聯盟、中職球員工會、龍來球場公司、悍創公司等多方共同努力，提供更完善的場地使用品質。

Murray Cook表示，新竹市立棒球場是座漂亮的球場，未來前景看好、值得期待，看過棒球場後，將做出評估報告給大聯盟（MLB）及大聯盟球員工會（MLBPA），並提出因應賽事舉辦的相關計畫，在接下來的時間進行球場細部微調，符合WBC熱身賽場地需求。他對於WBC熱身賽在新竹市立棒球場舉行表示樂觀，後續賽事規劃待大聯盟評估完成後將盡快和外界說明。

昨日場勘由市府、美國職棒大聯盟場務組、中華職棒大聯盟、中職球員工會、中華民國棒球協會、悍創運動行銷公司、立法委員高虹安辦公室等共同參與，過程順利。

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