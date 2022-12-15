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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨台北市正副議長初選　戴錫欽、葉林傳勝出

▲▼台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市議會。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍的蔣萬安當選台北市長後，台北市議會正副議長選舉備受外界關注，國民黨13、14日進行黨內初選登記，15日上午進行「假投票」，第一輪投票由台北市議員戴錫欽贏得議長初選，副議長於第二輪投票後，由現任副議長葉林傳勝出。

國民黨此次共拿下30席議員席次，再加上無黨籍參選的國民黨籍曾獻瑩，總計31席，且還有新黨、無黨籍等泛藍勢力，已有過半實力，篤定可以拿下正副議長寶座；根據國民黨北市黨部規畫，15日上午於黨團辦公室舉行正副議長人選的初選投票。

這次有現任正副議長陳錦祥與葉林傳，以及喊出「世代交替」的戴錫欽與陳炳甫搭擋角逐正副議長，國民黨副秘書長李彥秀則競逐議長，秦慧珠壓線登記參選副議長。

▲▼國民黨台北市議員戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員戴錫欽。（圖／記者袁茵攝）

15日上午國民黨團進行第一輪投票，國民黨加上國民黨以無黨參選的曾獻瑩共31票，其中戴錫欽拿下過半18票，陳錦祥9票，李彥秀4票，確定由戴錫欽勝出；副議長部分，葉林傳雖然拿下15票但未過半，陳炳甫14票，秦慧珠1票及廢票1票，待第二輪投票。到了下午第二輪投票，葉林傳18票、陳炳甫13票，因此國民黨副議長人選也確定由現任的葉林傳出線。

戴錫欽受訪時表示，第二輪副議長投票競爭激烈，由現任副議長葉林傳繼續代表爭取，自己也恭喜祝福對方，後續會代表國民黨團爭取正副議長。

至於怎麼看葉林傳若當上副議長，民進黨可能會猛攻黑道標籤？戴錫欽指出，葉林傳本來就是副議長，透過黨內民主程序繼續角逐連任機會，過去不管是民進黨批評或外界質疑，即便按照民進黨最新通過的內規排黑條款，但葉林傳本人並沒有任何前科，也是透過民意投票出的民意代表，與外界質疑、批評恐怕有出入，會攜手共同將台北市議會該扮演的角色扮演好。

▲▼國民黨台北市議員陳錦祥。（圖／記者袁茵攝）

▲現任議長陳錦祥。（圖／記者袁茵攝）

被問到是否會爭取其他黨的支持？戴錫欽說，現在加上曾獻瑩共31席，在台北市議會61席次下已實質過半，但他們不會以過半為滿足，除了要整合黨團內部不同意見，也會爭取不同政黨的支持，每個人來自不同選區、政黨，但共同目標都是為了市民服務。

而初選失利的現任議長陳錦祥，被問到是否預料到此結果？陳錦祥僅表示「沒問題，大家團結就好。」至於有無稍微不愉快、未來怎麼協助戴錫欽選議長？陳錦祥說，沒有問題，「我很輕鬆，很好。」

▲▼民進黨籍台北市議員李建昌。（圖／記者袁茵攝）

▲民進黨籍台北市議員李建昌。（圖／記者袁茵攝）

而民進黨此次推出8屆、6屆資深議員李建昌與劉耀仁參選正副議長，針對國民黨正副議長初選結果，李建昌受訪時表示，他們會結合社民黨議員苗博雅、無黨籍議員林亮君爭取2票支持，但還是要尊重對方意見，就組一個在野大聯盟來講，當然包括民眾黨4個席位，以及無黨籍議員徐立信、陳政忠等，不過就整個情勢而言還是很艱困。

李建昌指出，國民黨團今日產生的人選出乎他意料之外，陳錦祥雖然不是議長，但對方是在北市議會裡大老級人物，如今在國民黨中被翻盤，也出乎歷任議員的意料之外，「很遺憾的就是副議長的人選，其實在目前的氛圍底下，國民黨團還是推出葉林傳出來，當然這尊重他們黨團的黨內民主意見，但跟目前社會上所講的氛圍似乎有一些落差。」

至於是否會爭取國民黨議員支持？李建昌提及，今年是第一次議長、副議長選舉罷免法有所改變，以前是不記名投票，但現在是記名投票，無記名投票下可能有些空間，但記名投票底下的話，應該不會有議員想用政治生命做賭注。

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