藍營喊「排黑條款」加碼　綠委樂見：可關切國民黨是否會壯士斷腕

▲行政院今通過選罷法排黑條款草案。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

行政院15日通過《公職人員選舉罷免法》與《總統副總統選舉罷免法》修法，曾犯國安犯罪、黑金槍毒、賄選、重罪重刑等4大類罪刑者，不得登記參選。國民黨則喊話政黨黨職也要加碼排黑。對此，立委許智傑15日表示，當然支持，但國民黨這麼多主委不是有涉賭就是涉黑，還有殺警前科，打假球機會高，請大家關切國民黨是否願意壯士斷腕。

行政院15日召開例行院會，會後由發言人羅秉成主持記者會轉述。蘇貞昌在會中說，台灣從威權走向民主何其不易，一路上有多少錢人前仆後繼、經過多少世代人民的犧牲奉獻，才能成就今日的民主台灣。然而，過去黑道因為各種歷史因素進入社會的各個階層，包括公職參選、黑道漂白，社會大眾普遍不能接受。

為貫徹掃除黑金、積極回應外界所提有關黑金槍毒等重大犯罪行為參選資格的限制之修法建議，蘇貞昌表示，上周院會已指示政委羅秉成照會審查修正2選罷法以及組織犯罪防制條例，感謝相關同仁在最短最怪的時間內，完成修法審查工作。

排黑條款成為各政黨焦點，而近期議長選舉部分，藍營已決定推派許修睿競角逐新竹市議長，何勝豐及潘一全參選南投縣正副議長，這三人都曾因暴力案件被提報治平對象，且多名藍營議長涉及黑道背景或刑事案件前科，中常委蕭景田更曾涉入殺警案，引起熱議。

而針對政院通過選罷法「排黑條款」草案，即將送立法院審議，國民黨則喊話加碼修政黨法，也要將政黨黨職排黑。對此，許智傑質疑，國民黨講嘎整畚箕做的一湯匙，要納入政黨我們也支持，但國民黨這麼多主委不是有涉賭就是涉黑，還有殺警前科，打假球的機會比較高，請大家關切國民黨會不會壯士斷腕，願不願意砍向自己人？