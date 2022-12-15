煞到養生館年輕按摩妹　高雄男持剪刀毛巾綑綁想硬上

▲高雄七旬翁企圖對養生館年輕正妹性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市朱姓男子（70多歲）到養生館消費，看上幫他按摩的未成年正妹小紅（化名），今年1月朱男又去消費，假借要教小紅撥筋的技巧，在房間內用毛巾綑綁小紅，還拿出剪刀抵住小紅脖子，恐嚇「如果不配合做愛你就會死」，企圖性侵，小紅先假意配合再趁隙落跑求救，朱男被送辦、起訴，法院審理後，依強制性交未遂罪判處他徒刑3年8月，民事部分則需賠償20萬元。

判決指出，朱男上養生館消費時，「煞」到年輕貌美的小紅，今年1月8日下午4時許，他預藏了剪刀又跑到養生館消費，「點」了小紅後，兩人一進入房間，朱男假藉示範撥筋技巧，趁機毛巾捆住小紅的雙腳，隨後拿出剪刀，以刀尖抵住小紅脖子，恐嚇她「今天妳跟我做愛，如果妳沒有配合，妳今天會死掉！」、「妳沒有機會按我了！」。

小紅先假意配合，叫朱男先脫去衣服，準備幫他「服務」，然後趁朱男把手中剪刀放下時，掙脫腳上綑綁的毛巾後逃往1樓求救及報警，警方到場逮捕朱男，將他移送法辦。

法院審理時，朱男的律師辯稱辯他手段輕微且未遂，事後又坦承犯行，且已過7旬高齡，身體健康狀況欠佳，犯罪動機是基於對情感狀態的誤認，希望爭取減刑。

但法官認為，朱男在工作場合對小紅加重強制性交，雖未得逞，但已讓小紅對工作環境安全產生恐懼，因此不符合減刑的規定，審理後依攜帶兇器強制性交未遂罪，處有期徒刑3年8月，民事部分則判賠償小紅20萬元，全案可上訴。