行李超重被罰錢　中國大媽崩潰「倒地打滾」！義大利地勤看傻

▲女乘客因不滿被要求支付超重費,當場倒地大哭大鬧。(圖/翻攝自X)



記者王佩翊/編譯

義大利米蘭馬爾彭薩機場近日出現一名鬧事奧客,根據網路上流傳的影片,一名中國籍婦人因為手提行李超重,被地勤人員要求支付超重費,但她竟當場情緒崩潰,躺在地上大喊大叫,崩潰大哭,還不斷翻滾,同時用四肢敲打地面,讓現場其他旅客與地勤人員全看傻眼。

