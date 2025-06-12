行李超重被罰錢　中國大媽崩潰「倒地打滾」！義大利地勤看傻

▲女乘客因不滿被要求支付超重費，當場倒地大哭大鬧。（圖／翻攝自X）



記者王佩翊／編譯

義大利米蘭馬爾彭薩機場近日出現一名鬧事奧客，根據網路上流傳的影片，一名中國籍婦人因為手提行李超重，被地勤人員要求支付超重費，但她竟當場情緒崩潰，躺在地上大喊大叫，崩潰大哭，還不斷翻滾，同時用四肢敲打地面，讓現場其他旅客與地勤人員全看傻眼。

This passenger threw an epic tantrum when she was told her hand luggage was too heavy. pic.twitter.com/CBY3EJKL0h — A Man Of Memes (@RickyDoggin) June 11, 2025

根據Viral Press報導，這起事件發生在6月8日，當時航空公司地勤人員檢查該名女子的手提行李後，發現重量超過限額，因此要求該名中國籍女乘客支付額外費用，或是取出內容物以減輕重量。

不料該名女子無法接受，當場情緒崩潰，無視旁人眼光，隨即像個小孩一樣，躺在地板翻滾，並且不斷用手腳敲打地面。工作人員試圖讓她平復情緒，但是沒有成功，最終只能出動機場保全。

由於該名女子持續鬧事，影響到其他旅客與工作人員，航空公司最終取消她的航班，待她情緒平復後，才重新為她安排其他航班。

一名目擊者指出，「這名中國媽媽在米蘭機場大發脾氣，且因為文化素養太低根本無法和機場人員溝通。」影片曝光後，許多網友紛紛直言，該名鬧事中國婦女有夠丟臉。