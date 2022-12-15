轟民進黨敗選檢討「沒重點」　林濁水：關鍵在今年8月

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大敗，總統蔡英文請辭黨主席，黨內也成立檢討小組，並在日前召開第三場會議，廣徵各方意見。不過，民進黨前立委林濁水表示，綠營洋洋灑灑列出近30項敗因卻沒重點，「重點在那裡？只要找出系列民調看支持度什麼時候崩跌，當時發生什麼事就知道了」。

林濁水指出，民進黨討論敗選，列了約30個議題，包括提名的時程較短、假訊息、民調不準等，題目列那麼多，可見很認真，但是重點肯定只有幾項，集中焦點，改革才能切中要害，否則題目多，肯定失焦。

林濁水分析，從民調來看，2021年後民進黨執政有兩次大崩，一是2021年5月，蔡英文聲望重挫8.9%，跌破50%，原因是疫情失控，但是幸而8月疫情控制後就回穩，可見疫情衝擊雖有但是選前大抵己被消化，所以到選舉前夕2022年7月有55%多，

然而，林濁水說，到了8月，蔡英文民調再重挫破50%，「這個月發生了那些事，找出來，大敗原因豈不就清清楚楚。不要再花精神在散焦、失焦令人注意力分散的30多項上面了。」

針對敗選檢討，民進黨列出包括地下賭盤、兵役問題、論文事件、防疫成果攻防、網軍及側翼話題等原因，另央黨部社運部也邀請各工商團體、四大社團、同鄉會、宗教、勞工、農業、教育、醫藥護、專業公會及各行各業等代表，對選戰過程中的意見，予以深入了解。

而在14日的第三場檢討會議，召集人鄭文燦指示兩點：第一，檢討小組將彙整近期會議的討論，針對逐次檢討會議所提及的議題，統整社會各界的批評與期待，儘速完成檢討報告，提交到中常會；第二，青年的認同是本黨重要的支持基礎，檢討小組後續將對支持者流失的情況，由民調中心負責，進行後續進一步的訪談與分析。