內閣總辭不能拖到明年？　最新民調：53.2%國人同意

▲行政院長蘇貞昌去留是選後政壇重要議題。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台灣民意基金會15日上午發表「關於2022選後內閣應否總辭的最新民意」民意調查結果，電話民調顯示，對於內閣是否應該在明年前總辭的議題，53.2%同意內閣應該總辭，21%不同意，值得注意的是，當中有2成5國人強烈同意內閣應總辭。

針對內閣改組議題，據指出，較合理的時間點應是明年1月中旬立法院預算會期落幕、總預算案審查完竣後，原因在於若是在總預算案審查完畢前內閣總辭，半年前就開始審查的總預算案恐需「砍掉重練」，而2018年民進黨九合一選舉敗選後，時任行政院長的賴清德也是在立法院三讀總預算案後才宣布內閣總辭。

根據台灣民意基金會今天公布的民調結果顯示，當被問及「執政的民進黨這次選舉大輸，內閣應該總辭，不能拖到明年」問題，24.7%民眾表示非常同意，28.5%還算同意，15.8%不太同意，5.2%一點也不同意，20.3%沒意見，5.6%不知道、拒答。

台灣民意基金會董事長游盈隆分析，換句話說，執政的民進黨2022地方選舉大輸，53.2%國人同意內閣應該總辭，不能拖到明年，21%不同意，當二成五國人強烈同意內閣應總辭，不能拖到明年時，只有5.2%表達強烈不同意，這項發現傳達了一個清楚的訊息，那就是，明顯超過半數的國人期盼蘇內閣此時應總辭，不能拖到明年，同時，這項發現也透露了台灣主流民意對蔡政府迅速落實責任政治的期待和要求。

從政黨支持角度看，民調顯示，民進黨支持者中，38.8%同意，42.4%不同意，18.7%沒意見、不知道；國民黨支持者中，74.6%同意，7.6%不同意，17.8%沒意見、不知道；民眾黨支持者中，66.9%同意，14.7%不同意，18.5%沒意見、不知道；時代力量支持者中，61.2%同意，23.8%不同意，15%沒意見、不知道；台灣基進支持者中，53.6%同意，21.1%不同意，25.3%沒意見、不知道；中性選民中，33.4%同意，17.2%不同意，49%沒意見、不知道。

游盈隆表示，除民進黨支持者外，其他各黨支持者或中性選民都呈現多數或絕大多數同意內閣應總辭，不能拖到明年，即便是民進黨支持者對此問題也是看法分歧，毫無共識可言。

本次調查由游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。訪問期間是2022年12月12至13日兩天;以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1070人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團法人台灣民意教育基金會。

▼台灣民意基金會公佈最新民調。（圖／台灣民意基金會提供，下圖同）