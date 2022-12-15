優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

▲漢堡王「華堡日」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開訂！人氣速食店「漢堡王」12月限定「華堡日」來了，限時4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定12月21日取餐，就可多吃小華堡1顆，且21日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1，把握機會來省荷包。

漢堡王「12月華堡日」登場，12月17日起至12月20日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定12月21日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，12月21日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用於部分門市

▲拿坡里「腿排桶」下殺74折吃。

另，拿坡里近日也祭出最新「2台斤腿排桶下殺74折」限時優惠，選用最熱門的炸雞部位「雞腿排」，先是醃製入味後再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造外酥內嫩的罪惡滋味，微辣口感每一口都超滿足，即日起至2023年1月3日限時開吃。

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