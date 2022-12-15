　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲漢堡王「華堡日」來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

準備開訂！人氣速食店「漢堡王」12月限定「華堡日」來了，限時4天只要預訂指定套餐並輸入優惠碼，再選定12月21日取餐，就可多吃小華堡1顆，且21日當天憑粉專截圖於門市也同享優惠，等於有5天直接爽嗑買1送1，把握機會來省荷包。

漢堡王「12月華堡日」登場，12月17日起至12月20日限時4天只要於官網下單指定華堡系列套餐，並輸入優惠碼「LOVEBK」，再選定12月21日當日取餐，就可多吃人氣小華堡1顆，隨餐送且不限量，12月21日當天於門市也能憑粉專截圖、或於官網輸入優惠碼「LOVEBK」也同享優惠，提醒該活動不適用於部分門市

▲▼拿坡里「腿排桶」。（圖／業者提供）

▲拿坡里「腿排桶」下殺74折吃。

另，拿坡里近日也祭出最新「2台斤腿排桶下殺74折」限時優惠，選用最熱門的炸雞部位「雞腿排」，先是醃製入味後再裹上義式炸雞粉現點現炸，打造外酥內嫩的罪惡滋味，微辣口感每一口都超滿足，即日起至2023年1月3日限時開吃。

【你可能也想看】

►八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收
►放了整顆統一布丁！冬季最新「草莓蛋糕」開吃　還淋巧克力脆皮
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／新北女手遭公車輾壓！　噴血慘叫
快訊／接連送走奶奶、爸爸！　范瑋琪悲痛發聲了
LIVE／6.2全台大地震！　氣象局最新說明
快訊／6.2地震猛搖！　高雄捷運、輕軌「暫停行駛」
快訊／6.2強震後又2餘震！　最大震度3級
越晃越大全台有感！　「1縣市」喊嚇死：爆炸搖
快訊／6.2大地震！　北捷全線慢速行駛
快訊／全台大地震！規模6.2　最大震度5弱
快訊／1202地牛翻身！　雙北搖很大
快訊／高虹安辦公室主任被帶走！　記者敲門急上鎖
LIVE／高虹安和男友被約談！辦公室遭搜　世足爭冠最新賠率曝
Wendy上下都露！　剛分手就PO躺床片

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

再封神！梅西創4歷史紀錄　霸氣喊話：不會讓出獎盃

王彩樺性感爆乳...周曉涵不擠「樸素就好」　陳亞蘭笑：我「長輩」是國寶了！

陳奕迅唱一半「接粉絲CD當場簽名」　見「肥陳」燈牌：快50歲了還有燈牌！

男想耍帥踩公園遊樂設施　下秒慘摔重擊胯下友笑翻

阿金慢動作靠近想咬烏龜　偷襲失敗下秒跺腳生氣XD

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

優惠碼先收下！　速食店連5天不限量「免費送堡」

韓妞超愛！「韓式拍貼機」台灣也有　限定相框必收藏

排行榜熱門App推出購物回饋功能　荷包有感上線 新功能越買越賺

年節收「一物」代表對方最在乎自己？網讚「沒有雷點」還能感受送禮者的用心

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

天冷也要吃冰！　超商周末限定「霜淇淋買1送1」爽吃3天

3M熱飲機變頻加熱更便利　省電顧荷包喝水好Easy

歡慶「全家」東森1號店開幕　12／15買指定商品送新鮮草莓乙盒

【廣編】高原騎士隆重鉅獻2022全新單桶「台灣限定城市單桶系列 台東 No.1 」

Jinni才退團5天「NMIXX官方刪光她痕跡」　韓網錯愕：JYP太殘忍

太玄宮打巴掌之謎！對比12下無聲甩手　「5分鐘一刀未剪片」曝光

又有歐洲議會重量級議員來台　外交部：強化民主夥伴連結

規模6.2強震後又有8次餘震！氣象局推估「餘震還會持續一整周」

糟了！咖哩大神傷到左肩提前退場　將做核磁共振檢查

快訊／公車進站她滑倒…女子「手臂遭後輪輾過」慘叫　目擊者嚇傻

朱立倫見美智庫訪團　再談「九二共識」：國民黨依憲法處理兩岸關係

韓國女團VIVIZ首來台跨年！　3人嗨喊：最想吃小籠包

20分鐘連9震！台鐵全線11路段慢行　列車延誤

桃園市議會國民黨團為民爭取福利　調高三節禮金等3政策三讀通過

消費熱門新聞

認明醫美原廠「防偽認證」正貨　擁蔡淑臻同級美貌不打折

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

中華電信四季饗宴大送Hami Point

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超市連5天「世足賽進球就發折價券」

醫師證實！冬天減肥靠一招　不挨餓還能越吃越瘦

歡慶全家東森1號店開幕　12/15買指定商品送草莓

佳德鳳梨酥　被驗出含塑化劑

超商「30元特大杯美式」連3天搶！

速食店限時5天「小華堡免費送」

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商「美式拿鐵買2送2」剩今天

更多熱門

相關新聞

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」

天氣冷當然要喝咖啡療癒一下，就有超商祭出連續7天「指定咖啡飲品買5送2」優惠，最便宜只要花43元就能爽喝大杯濃萃拿鐵或濃萃美式，風味系列飲品如皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵等也下殺每杯47元，快把握便宜買。

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

超商「霜淇淋買1送1」爽吃3天

潮品集‧潮坊插旗台北信義商圈

潮品集‧潮坊插旗台北信義商圈

冬季最新「草莓甜品系手搖飲」來了

冬季最新「草莓甜品系手搖飲」來了

手搖飲今天「指定飲品第2杯5元喝」

手搖飲今天「指定飲品第2杯5元喝」

關鍵字：

美食情報美食雲漢堡王拿坡里

讀者迴響

熱門新聞

網紅媽肺炎「引發敗血性休克」病逝

快訊／搖晃了！12:02地震

凌晨被吵醒！父母房傳「激烈聲」...一問尷尬了

伴娘穿禮服露出超巨身材　賓客開心搶拍

12:03發生「規模6.2地震」　最大震度5弱

法國決賽大戰阿根廷！　賭盤賠率出爐

新視角曝光！太玄宮乩童用力一擊「超響」

林志穎車禍5個月「開始健身」！首秀鈦合金手臂：需要訓練

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

台積電這點美偷不走　網：超丟臉

即／西濱後龍路段重大車禍！騎士遭砂石車撞死

被財神爺看上！2023年2生肖財運爆發

男友秘籌求婚派對！她卻偷吃已婚主管

柯震東直播突宣布「我要結婚了」！

「4生肖」2023年偏財運旺　命理師：易中樂透

更多

最夯影音

更多
貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐

貓抽香腳「晃頭畫符」開示　嚴肅臉：想問事先交罐罐
乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

乩童掌摑女「是眼鏡被拍掉」　太玄宮將提告：巴掌聲疑後製

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

1豬仔賣100萬！詐團撞警車逃　勇警連開6槍制止逮8匪救3人

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

哲學系出路？學生：沒有能做的事XD　車禍猛叮嚀「腳掌要帶」..羅時豐笑翻

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

宮主哽咽喊「努力卻被扭曲」　中壇元帥：你們的考題來了

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面