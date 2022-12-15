只有7天！超商「咖啡飲品買5送2」來了　超濃美式、拿鐵下殺43元

▲7-11推出連續7天「指定咖啡飲品買5送2」優惠。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

天氣冷當然要喝咖啡療癒一下，就有超商祭出連續7天「指定咖啡飲品買5送2」優惠，最便宜只要花43元就能爽喝大杯濃萃拿鐵或濃萃美式，風味系列飲品如皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵等也下殺每杯47元，快把握便宜買。

7-11 OPEN POINT行動隨時取推出「CITY愛分享日－買5送2」活動，即日起至12/21止，品項有「精品美式優惠價400元」、「濃萃拿鐵／濃萃美式任選優惠價300元」、「風味系列指定品項任選優惠價325元」、「歐蕾系列指定品項任選優惠價375元」以及「燕麥系列指定品項任選優惠價375元」。

以上優惠皆為限量組數，冰熱任選，每會員限購4組，售完為止，可兌換至2023/3/31止。

▲超Q聖誕節限定雪糕捲來了 。（圖／金帛手製KINBER MADE提供）

金帛手製聖誕限定雪糕捲來了，首推狂被敲碗回歸的「抹茶聖誕樹雪糕捲」，選用抹茶蛋糕體搭配乳酪生乳餡、抹茶提拉米蘇，還吃得到莓果碎粒，尤其內餡部分特意做成聖誕樹造型，可愛爆表。

今年更加碼推出全新口味「紅絲絨聖誕樹雪糕捲」，內餡是草莓提拉米蘇搭配加了莓果的乳酪生乳餡，酸甜滋味讓人一口接一口，即日起正式上市，且除了單獨販售外，也提供2入禮盒選擇，一次就能吃到雙口味，今年不能再錯過。

▲雪糕捲內是抹茶、草莓聖誕樹造型。（圖／翻攝金帛手製 KINBER MADE官網）