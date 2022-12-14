遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯狠嗆：得票率1.62%跟我談成熟？

▲國民黨台北市議員徐巧芯（左）、無黨籍台北市議員林穎孟（右）。（圖／翻攝自攝林穎孟、徐巧芯臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員徐巧芯近日痛批民進黨立委候選人吳怡農，在過去提出的「在家當兵、全民皆兵」的論點是「不成熟的主張」，遭到即將卸任的台北市議員林穎孟反嗆「妳才真的是不成熟的幼稚病民代」。對此，徐巧芯也現身林穎孟臉書回擊，「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」超酸一句引爆戰火。

針對徐巧芯批評吳怡農「國土防衛部隊」政見，林穎孟14日透過臉書發文透露，「國土防衛部隊」是歷史悠久的制度，徐巧芯的批評不只不成熟，根本是活在幻想架空世界，一點也不務實，「有空在那邊嘴能在社區保護平民的『國土防衛部隊』，不如做好市議員的責任，務實提出戰時市政民防政策，不要成天幻想，在網路上霸凌警察與平民，只想著自己要當立委、要做大位。」

貼文一出，徐巧芯隨即也到文章下方留言狠酸，「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」林穎孟則回嗆，「你真的好好笑，你也知道你政策爛到爆所以只能回這個了。你會這樣回，正好代表你真的很幼稚」、「所以你要不要承認你政策爛到爆啊？講出你的國防民防政策很難嗎，你真的是政客耶，笑死我了」。

▲2人在貼文下方砲火連連。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

徐巧芯又回，「當初就說你2%仔你還說自己民調前幾名，是誰好笑」、「我4年來講過很多國防政策，結果我高票當選，然後你是低票落選，人民認為誰的政策比較沒腦應該很好分吧，別崩潰啦。」林穎孟則回問，「如果你很滿意你的國防政策，就回答問題：你要怎麼在戰爭保護平民？請回答。」

林穎孟事後發文再次強調，徐巧芯不知道國土防衛部隊，是美國日本波蘭等國有在實施的歷史悠久的成熟制度，也不知道民防系統在做什麼，更提不出北市民防政策，「問A答B，發動側翼做圖攻擊，真是淒慘啊，連平民的問題她都招架不住。做實她真的是沒做功課、只會潑糞、很幼稚的政客。」

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