　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯狠嗆：得票率1.62%跟我談成熟？

▲國民黨台北市議員徐巧芯（左）、無黨籍台北市議員林穎孟（右）。（圖／翻攝自攝林穎孟、徐巧芯臉書）

▲國民黨台北市議員徐巧芯（左）、無黨籍台北市議員林穎孟（右）。（圖／翻攝自攝林穎孟、徐巧芯臉書）

記者閔文昱／綜合報導

台北市議員徐巧芯近日痛批民進黨立委候選人吳怡農，在過去提出的「在家當兵、全民皆兵」的論點是「不成熟的主張」，遭到即將卸任的台北市議員林穎孟反嗆「妳才真的是不成熟的幼稚病民代」。對此，徐巧芯也現身林穎孟臉書回擊，「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」超酸一句引爆戰火。

針對徐巧芯批評吳怡農「國土防衛部隊」政見，林穎孟14日透過臉書發文透露，「國土防衛部隊」是歷史悠久的制度，徐巧芯的批評不只不成熟，根本是活在幻想架空世界，一點也不務實，「有空在那邊嘴能在社區保護平民的『國土防衛部隊』，不如做好市議員的責任，務實提出戰時市政民防政策，不要成天幻想，在網路上霸凌警察與平民，只想著自己要當立委、要做大位。」

貼文一出，徐巧芯隨即也到文章下方留言狠酸，「現任選連任得票率1.62%到落選的跟我談成熟？」林穎孟則回嗆，「你真的好好笑，你也知道你政策爛到爆所以只能回這個了。你會這樣回，正好代表你真的很幼稚」、「所以你要不要承認你政策爛到爆啊？講出你的國防民防政策很難嗎，你真的是政客耶，笑死我了」。

▲2人在貼文下方砲火連連。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

▲2人在貼文下方砲火連連。（圖／翻攝自Facebook／林穎孟 台北市議員）

徐巧芯又回，「當初就說你2%仔你還說自己民調前幾名，是誰好笑」、「我4年來講過很多國防政策，結果我高票當選，然後你是低票落選，人民認為誰的政策比較沒腦應該很好分吧，別崩潰啦。」林穎孟則回問，「如果你很滿意你的國防政策，就回答問題：你要怎麼在戰爭保護平民？請回答。」

林穎孟事後發文再次強調，徐巧芯不知道國土防衛部隊，是美國日本波蘭等國有在實施的歷史悠久的成熟制度，也不知道民防系統在做什麼，更提不出北市民防政策，「問A答B，發動側翼做圖攻擊，真是淒慘啊，連平民的問題她都招架不住。做實她真的是沒做功課、只會潑糞、很幼稚的政客。」

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
周末迎寒流！中醫「冬季養生4要點」：房事要節制
遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯嗆：得票率1.62%跟我談成
「冷氣團大戰」完美落幕！彭啟明秀握手照：本來就是朋友
法國vs.摩洛哥明凌晨開踢　他砸10萬重押「這一隊」
富翁留13億遺產　里長兒「私吞3200萬」7年！5手足氣炸提
租屋族寒流無法裝「冷暖空調」　內行人推1保暖神器：首選

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德登記參選黨主席提4政見　趙少康：聽他談和平像接詐騙電話　

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

李四川坦言出任台北副市長「壓力大」　韓國瑜打氣喊：相信川伯！

遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯狠嗆：得票率1.62%跟我談成熟？

安定基金5.2億買豪辦惹議　高嘉瑜「急徵辦公室」酸：擠在241坪太辛苦

徐國勇請辭後新工作曝光！接下民視「政論節目」主持棒

第三場敗選檢討會　鄭文燦：抗中保台被反操作為戰爭恐懼

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

陳玉珍「見北京老朋友」　是國台辦人士？她回「是夠格的人」

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕黑金之火燒到賴清德

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

賴清德登記參選黨主席提4政見　趙少康：聽他談和平像接詐騙電話　

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

李四川坦言出任台北副市長「壓力大」　韓國瑜打氣喊：相信川伯！

遭林穎孟酸「幼稚病民代」！徐巧芯狠嗆：得票率1.62%跟我談成熟？

安定基金5.2億買豪辦惹議　高嘉瑜「急徵辦公室」酸：擠在241坪太辛苦

徐國勇請辭後新工作曝光！接下民視「政論節目」主持棒

第三場敗選檢討會　鄭文燦：抗中保台被反操作為戰爭恐懼

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

陳玉珍「見北京老朋友」　是國台辦人士？她回「是夠格的人」

郭再欽火速辭中執委　台南藍軍：怕黑金之火燒到賴清德

味全龍戰力外補強有方向　已鎖定2到3人選

71歲名導遭控出軌！前妻怒提告「纏鬥6年」法院判他須還2200萬

VTuber不夜皇年底帶皮畢業　洩露公司機密被解約

賴清德登記參選黨主席提4政見　趙少康：聽他談和平像接詐騙電話　

俄軍飛彈轟炸「赫爾松行政大樓」　烏克蘭安全專家痛批：恐怖行為

四肢瘦但有小腹！營養師提「5大代謝警訊」：中3項就有心血管風險

傳林佳龍將接內政部長　林辦斥「亂點鴛鴦譜」：重心應放在檢討改革

李四川坦言出任台北副市長「壓力大」　韓國瑜打氣喊：相信川伯！

開火燉湯後睡著！　女星一睜眼已來不及...「砂鍋燒乾」整屋煙霧

台積電慈善基金會力推三大公益專案　張淑芬：善用科技做公益

三寶騎士滑手機邊過彎　下秒遭汽車撞翻滾2圈

政治熱門新聞

爆乳田慎節火辣男友視角照　網讚：熱起來了

快訊／蔣萬安公布7名小內閣！

徐國勇新工作曝光　「總是要生活」

2縣議員涉賄羈押！彰檢月底提當選無效

郭正亮曝蔡英文對換掉陳建仁耿耿於懷　「她覺得是賴清德逼的」

幕後／綠營正式「黨政分離」　蘇貞昌異動可能曝！鄭文燦擬掌副閣揆

吳怡農特戰部隊服役帥照曝：我渴望當兵保家衛國

名醫預言吳怡農得票率45％落選　蘇貞昌下台「有兩個破發點」

先後捲入槍案案爐碴案　郭再欽請辭民進黨中執委

館長開罵「捐幾百萬」你在哪　王浩宇列公益戰績打臉

徐國勇請辭後動向曝　將接民視節目主持棒

點餐系統被罵爆！高嘉瑜批詐騙點線面唐鳳還在點麵線　數發部回應了

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

更多熱門

相關新聞

徐巧芯表態爭立委　蔡正元讚好事一樁仍要注意1事

徐巧芯表態爭立委　蔡正元讚好事一樁仍要注意1事

連任成功的台北市議員徐巧芯日前喊出「世代交替」，展現爭取2024立委企圖心，也意味著屆時勢必會強碰同黨資深立委費鴻泰。對此，同黨前立委蔡正元13日透過臉書指出，世代交替、考驗與競爭是好事一樁，但也要注意競爭時不產生裂痕。

徐巧芯批吳怡農「在家當兵」政見　遭她反嗆：你才是幼稚病民代

徐巧芯批吳怡農「在家當兵」政見　遭她反嗆：你才是幼稚病民代

藍立委「初選規則」不利新人？　徐巧芯爆「黨員名單有問題」

藍立委「初選規則」不利新人？　徐巧芯爆「黨員名單有問題」

吳怡農曾拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯加碼嗆爆

吳怡農曾拋「在家當兵」被批渣男　徐巧芯加碼嗆爆

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

徐巧芯狂告107人！親曝側翼同樂會新進度

關鍵字：

林穎孟徐巧芯

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

快訊／宮主哭了！乩身掌摑女信眾　她哽咽落淚

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面