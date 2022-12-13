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徐巧芯狂告107人！親曝「側翼同樂會」新進度：我要看到血流成河

▲▼國民黨團召開「蔡英文：嚴防假消息！ 別說笑了 就是綠營在縱容」記者會 徐巧芯等人。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨台北市議員徐巧芯提告107人。（圖／記者屠惠剛攝）

記者閔文昱／綜合報導

「無良公關公司」日前貼出一張文件影射國民黨策劃偷拍抹黑其他候選人，遭到徐巧芯提告造謠、偽造文書，其中包括「謝立聖插畫」、「杜承哲醫師」等親綠粉專也都在被告名單中。對此，徐巧芯13日也公布訴訟最新進度，累計提告人數達107人，「到時候應該會很熱鬧」。

國民黨台北市議員徐巧芯緊咬綠營側翼，承諾一定會讓側翼在法院開同樂會。她13日下午在臉書公布側翼同樂會最新進度報告，表示律師已完成刑事告訴狀，累計提告107人，告訴人有5人，「到時候應該會很熱鬧」，更在文末標註「我要看到血流成河」、「可樂爆米花ready」。

▲徐巧芯公布「側翼同樂會」最新進度。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

▲徐巧芯公布「側翼同樂會」最新進度。（圖／翻攝自Facebook／徐巧芯）

根據徐巧芯曝光的刑事告訴狀，告訴人分別為中國國民黨、國民黨籍立委林奕華、立委李維德、立委洪孟楷以及徐巧芯本人，法定代理人則為國民黨主席朱立倫。

事實上，徐巧芯過去就曾透露，這一仗與選舉無關，長久以來她本來就想找這些綠營側翼出來聊聊，問他們為什麼要每天都在造謠，自己也會一直持續到選後，「每一個都告，每一個都出來大家聊一聊」，除了刑事外還會民事求償50-100萬「有留言的一個都別想跑」。

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