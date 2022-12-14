只有5天！超市「世足賽進球就發折價券」　 猜中冠軍隊再領600元

▲全聯小時達世足加碼優惠來。（圖／記者林育綾攝）

記者蕭筠／台北報導

全球瘋世足！看好球迷熱血熬夜看球帶動外送需求，全聯小時達宣布祭出最新限時優惠，即日起至12月18日不分隊伍，只要賽事有進球就送折價券，1球送50元、2球100元，最高可拿300元，加碼還有消費滿額預測冠軍活動，預測成功者有機會領到最多600元折價券。

▲全聯小時達祭出限時世足賽優惠活動。（圖／業者提供）

世足賽目前進入關鍵4強賽事，全聯小時達宣布加碼推出「進球我就折」優惠活動，即日起12月18日期間每場賽事無論哪一隊「每進1球就送50元折價券」，進2球送100元，最高送出300元折價券，每場比賽限量1000份，數量有限、領完為止，提醒折價券於比賽當天中午12點發送，季軍與冠軍賽則於隔日中午12時發送，並須於領取日當天23時59分使用完畢，且12碼罰球分數不適用於此活動。

除外還有預測冠軍活動，12月17日前只要消費滿500元（每單限預測1隊）即可參加活動，只要在訂單備註預測得冠軍國家，預測成功者就可獲得小時達200元折價券1張，最多可獲得3張，爽領600元。

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