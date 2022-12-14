▲藝人陳昭瑋吃播吃出心得，推廣小琉球家鄉海味年菜 。（圖／陳玿瑋提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近年來在台語綜藝節目嶄露頭角、表現屢獲肯定的藝人陳昭瑋，近年來將臉書吃播結合網路電商事業，協助了很多美食廠商推廣優良食品，也為粉絲們把關品質、尋覓美食風味新平台。而年關將近，陳昭瑋第二度與家鄉小琉球知名餐廳聯手嚴選風味餐，推出限定款小琉球年菜料分享給民眾。

陳昭瑋表示，去年其實賣過一次小琉球年菜，但當時只是在網友慫恿下試賣看看，沒想到去年業績超乎想像，而今年特別跟餐廳討論菜色並配合網路賣場行銷，把年菜套組變得更正式，希望遠在都市叢林的人們都可以品嘗充滿海味的小琉球風味年菜。

近日陳昭瑋在臉書直播預告年菜即將推出時，許多去年買過年菜的網友在線上分享，眾人激推全台只有小琉球吃得到的「魷魚小封」，其次就是出乎人意料好吃的「芋頭丸」及「海鮮羹」，網友表示這兩道菜雖然市面上有人在賣，但卻沒有小琉球的好吃及手工製造的接地氣。而今天的年菜套組除了保留這3道人氣料理，更有「櫻花蝦干貝米糕」、「海味佛跳牆」、「人蔘雞」、「富貴一品封」、「古早味八寶丸」共8道菜餚，不僅適合當團圓年菜，也可讓家庭主婦拜拜用。

陳昭瑋強調，他與網路商城的小編團隊很用心經營平台，除了介紹美食，也希望透過網路平台政府認證的金流系統讓顧客在網路購物能安心，每一筆交易都能被把關，同時也建立客服機制，為粉絲提供貼心又一手的線上服務。