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在家辦桌也能足澎湃！過年靠「台酒年菜」滿足全家人的胃「請客親戚」也超有面子

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

▲總是幫大家「傳好好」的台酒，今年再度推出吉祥年菜系列，其中6道應景人氣料理，要讓大家吃完得到有如神助般的好運！（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

過年在家，不用特別上餐廳，也能辦一桌滿滿的開運年菜！總是幫大家「傳好好」的台酒，今年再度推出寓意滿滿的年菜系列，其中6道應景人氣料理，就是要讓大家每吃一道就能得到有如神助般的好運，例如象徵招財進寶的豬腳、進補兼聚財氣的麻油料理、鴻運綿長又持久的開運香腸等，不只在家辦桌吉利滿滿，就算有親戚來拜年蹭飯，也超有面子。招呼大家吃飽喝足的同時，澎湃氣勢還能讓親戚看了大羨慕，直呼：「我們家明年也要來訂！」，讓家家戶戶每到農曆春節，桌上少了台酒年菜就覺得吃不過癮！

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

明年最期待拿下什麼好運？事業、財運或是健康？別忘了只有小孩子才做選擇，大人當然全部都要！經典台酒年菜料理，每一道背後都有超給力的吉祥寓意，單選一兩道不如一次全打包，在餐桌上講給長輩聽，讓一家大小從今年得意地笑到明年。

招財進寶，賺到圓滾滾！／台酒鹽麴椒麻豬腳禮盒

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

豬腳帶有福壽開運的寓意，其中的豬蹄因為形同「元寶」，過年來吃再合適不過。畢竟無論是學生、上班族或退休長輩，誰不希望錢包帳戶都有滿滿花不完的錢，這道料理一端上桌，一家子老中少的筷子都要先夾一塊再說！年菜不能只有吉祥寓意，更要有實質美味。台酒這次不只添加經典料理米酒先軟化豬腳肉質，更加入提鮮的有機鹽麴，以及增添辛香層次的特選香辣雞心粉及花椒粒，格外紅通通的喜氣肉色，擺在過年餐桌上，就是引領其他年菜招福開運的A咖C位！這樣一道豬腳年菜，實在沒有理由「放過它」，明年的正財運與偏財運，就拜託這道人氣料理了。

封侯好彩頭，工作運全靠它！／台酒酒香麻油猴頭菇

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

俗話說「先補氣就能聚財氣」，如果一個人的氣場不夠強大，怎麼能在工作上追求卓越表現，讓老闆特別賞識呢？說到補氣，冬天進補用的麻油就很適合，台酒推出的這道料理，不僅嚴選頂級麻油與猴頭菇，湯頭更再以薑片、當歸、川芎等食材熬製，最後還要再加上經典台酒五加皮料理酒，連同麻油一起交融出畫龍點睛的風味。台酒也推薦喜歡在圍爐的家庭，可以在這道料理加入高麗菜、長年菜和麵線等，一樣具有長壽、吉祥寓意的食材煮成一鍋，圍爐起來更有暖意與滋味，全家人一起補氣聚財氣，幸福爆表的同時幫彼此加持來年的工作運和財運！

鴻運當頭，又長又持久！／台酒紅露綜合香腸(雞肉/豬肉)

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

想要擁有「鴻運當頭」的運勢，又不希望銳不可擋的氣勢只有曇花一現，那麽選擇顏色與形狀都象徵「長紅」的「台酒紅露綜合香腸(雞肉/豬肉)」，馬上就能讓同桌的人get到好寓意。紅潤福氣的「台酒紅露豬肉香腸」不添加肉精、糖精和人工色素，雞肉香腸也具有彈潤紮實且清爽不油的獨特白肉口感。不過這兩款香腸最特別的就是添加了紅露料理酒，吃起來酒香四溢，同時襯托出肉質的鮮甜，交織起來別有過年獨特的味道。本來「香腸」就是許多人春節餐桌上必有的料理之一，今年不如就以這「兩種滋味一次全包」的超人氣綜合禮盒，滿足全家人不同的喜好。

吃什麼補好運，好牌運抓起來！／台酒義式香草肋排

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

古早的台灣人總是信仰有了底氣自然心想事成！在年節豬肉料理的選擇上，台酒也推出風味別有層次的西方料理，想幫今年的年夜飯變點新花樣，就端出大小朋友都愛吃的豬肋「排」，一同把好「牌」運抓在手上！台酒嚴選豬肉中最優質的肋排(里肌小排)部位，口感格外彈嫩帶勁，以台酒料理米酒小火燉煮，加乘整體肉質鮮甜多汁的口感，最後再撒上特選義式香草，為肋排增添香氣、平衡油膩感。年節少見的肋排料理，買回家後還會自己準備蜂蜜芥末、BBQ醬等醬料，打造出不同風味和吃法。連假10天，手拿肋排再上牌桌，幫自己累積爆棚好牌運！

牛轉乾坤，來年心想事成！／台酒花雕牛腱心禮盒

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

回顧今年各方面運勢，是否頻頻卡關、進退兩難？這時需要的就是「牛轉乾坤」的祝福，許願來年能「扭」轉新局面！象徵牛轉乾坤、心想事成的「台酒花雕牛腱心禮盒」，就是要為大家打造好酒沉甕底的新局，外加宛如「強心臟」般的勇氣。台酒嚴選中南美洲進口高檔的牛腱心，這個部分屬於運動量大的牛後腿肉，肉質Ｑ、膠質多又帶軟嫩牛筋，特別取陳年花雕料理酒浸泡滷煮，將細膩酒香和滷汁以最佳比例，層層滲透進牛腱心中。別具用心的頂規料理，不僅適合在牛夜飯桌上下飯配酒，幫自己和家人討個吉利好彩頭，也很適合送禮，將開創新局的寓意給予收禮人祝福。

大雞大利，增加人氣開運必備！／台酒紅露黑棗雞

▲▼過年,農曆春節,年夜飯,圍爐,辦桌,台酒,年菜,開運。（圖／臺灣菸酒提供）

最後，每年春節怎麼可以忘記「吃雞會起家」的俗諺！過年的供桌或餐桌上，一定要擺上尚未分切的全雞，以祈求來年家族興旺，未婚的家族成員也都能成家立業。加上「雞」在閩南語的發音也與「家」一樣，因此奠定了「起家雞」的說法。台酒特別嚴選完整仿土雞，添加紅露料理酒與黑棗一起燉煮，在冷颼颼的冬季力求暖身之餘，也強調以單純不複雜的食材與調味，呈現出清爽甘醇無負擔的湯頭，讓「起家」這個普遍且單純的願望，在來年被神明特別眷顧！

象徵開運兼具美味的年菜料理種類繁多，然而現代畢竟不如早期，各種家庭組合伴隨著對於年菜不同的需求，看準不同家庭各有專屬於自家的團圓方式，貼心的台酒也於即日起～2023/2/6(一)在台酒購物網推出限量套餐組合，包括適合6～8人家庭的「台酒八珍玉食組」，免運價只要6,000元，就能在家裡擺出飯店等級的宴席料理。適合5～6人分享的「台酒六福藏順組」，免運價也只要2,800元，小家庭也能享用澎湃年菜。今年台酒也推出蔬食套餐，3～4人份的「台酒四喜臨門組」只要免運價2,000元，讓特定族群也能在春節期間追求體內環保、環境永續。多元的套餐組合，加上融入經典寓意的創新菜餚，來年就繼續由台酒料理，為所有人的兔年帶來新一波強勢好運。

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