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台電新營捐年菜助孤老　關懷在地賀壽百歲人瑞

▲台電新營區營業處與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長帶頭號召台電新營區處人員一同捐年菜助孤老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台電新營區營業處與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長帶頭號召台電新營區處人員一同捐年菜助孤老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台電新營區營業處長期熱心公益，關懷在地鄰里大小事，適逢冬至及農曆春節前夕，6日再次與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長帶頭號召台電新營區處人員一同捐年菜助孤老，為近年因受疫情衝擊的社福寒冬之際，注入一股強心針，也成為弱勢長輩有力的後盾。

台電新營區營業處張簡宗瑜處長表示，台電近年來持續參與地方公益活動，對轄內社福機構的溫馨關懷亦從不間斷，不論是透過同仁募款或捐贈物資，都是新營區處善盡社會責任的表現，今年透過區處同仁踴躍的愛心捐款，共募得逾60份的愛心年菜，將贈送給獨居長輩。

▲台電新營區營業處與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長帶頭號召台電新營區處人員一同捐年菜助孤老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

6日的捐贈活動中，適逢華山基金會新營站服務的長輩沈爺爺百歲生日，由新營區處業務副處長邱煜斌帶領台電志工團前往沈爺爺住家賀壽，為爺爺安排一場熱鬧非凡又難忘的百歲生日會。邱副處長除帶領眾人為沈爺爺歡唱生日歌，並頒證「人瑞大學榮譽博士證書」給沈爺爺；也由沈爺爺擔任華山基金會長者代表，接下台電新營區處捐贈年菜之象徵性支票，整個活動過程充滿溫馨又感人的氣氛。

▲台電新營區營業處與華山基金會新營愛心天使站合作，由張簡宗瑜處長帶頭號召台電新營區處人員一同捐年菜助孤老。（圖／記者林悅翻攝，下同）

張簡宗瑜處長也期望透過每次公益活動的參與，能達到拋磚引玉之效，讓更多人注意到並發揮愛心協助更多社會上需要幫助的族群，把愛傳送到每一個需要幫助的角落。

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