地方人妻救星！多樣貌年菜抓住全家人的胃　名廚Fred私傳4招現成年菜升級法

▲KKLife推出料多味美鍋物及小份量菜餚，主婦們更好活用創意混搭出誠意滿滿的餐桌。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆過年快到了，人妻們開始焦慮！平常上班這麼忙，返鄉過年還要準備年菜，光想到採買備料要花好幾天的時間就已經一個頭兩個大，時間擠不出來體力也不堪負荷！想要輕鬆準備一桌年菜，最好有小份量、很多選擇，口味吃起來跟自己煮一樣美味的「現成年菜」，為了讓主婦們更輕鬆，KKLife推出料多味美鍋物及小份量菜餚，主婦們更好活用創意混搭出誠意滿滿的餐桌。

冷冷的天氣，喝到一口暖心暖胃的熱湯，幸福感立刻湧出。年節期間雞湯、鍋物最受歡迎，但是雞湯、鍋物要好喝，一定要花好幾個小時燉煮相當費工，沒空花時間細火慢燉沒關係，貼心的KKLife已經準備好暖心鍋物，其中有「起家」意涵的雙蔘烏骨全雞湯，在年節全家團圓時端上這道湯品再適合不過；新推出「酸白菜海陸雙丸鍋」，內含豬肉丸、鱈蝦海鮮丸、秀珍菇、天然發酵酸白菜、高湯，覆熱後可直接做為湯品食用，亦可做火鍋湯底使用，加點巧思的調理變化輕鬆擄獲家人的胃，「胡椒豬肚雞湯」更是年年冬季回購率最高的熱銷湯品，為了符合主婦手作料理時，想給家人品嚐食物的用心，年菜系列鍋物強調不添加人工味精、人工甜味劑、人工色素、防腐劑，簡單覆熱就能讓你輕鬆端出美味滋養的鍋物料理。

▲上班族生活工作兩頭忙，沒空花時間細火慢燉沒關係，貼心的KKLife已經準備好暖心鍋物，上圖為「雙蔘烏骨全雞湯」、「酸白菜海陸雙丸鍋」、「胡椒豬肚雞湯」。

年節從除夕開始延續好幾天，最怕同一道菜反覆出現在餐桌上，KKLife小份量菜餚，不但都是餐廳主菜等級菜色，還有異國料理可以選擇，今年除了熱銷的蜂蜜蘋果醬烤豬肋排、泰式紅咖哩雞、沖繩軟骨之外，新品有法式紅酒燉牛肉、花雕酒香醉雞腿等多元菜色，搭配其他簡單的家常菜，餐桌立刻美味升級，年節期間在家餐餐都有滿滿的食慾，營造出氛圍熱絡的餐桌。

▲今年想來點特別的？KKLife提供多種異國料理年菜選擇，除了熱銷的蜂蜜蘋果醬烤豬肋排、泰式紅咖哩雞、沖繩軟骨之外，新品有法式紅酒燉牛肉、花雕酒香醉雞腿等多元菜色。

解決了快速準備年菜的問題，再來就是「美化」祕技！讓你可以一邊喝著下午茶，開飯前還能完美的做出一桌年菜！讓名廚Fred教你「現成年菜擺盤升級法」，Fred說「重點就在年菜端出來，第一眼就要讓人感受到你的用心」，4大絕招讓你從不會做菜的小廢媳形象，成為進得了廚房、出得了廳堂的現代新媳婦！

鍋物擺盤Tips

一整份湯湯水水的鍋物覆熱好，千萬不要全部亂倒在一起，想要有高級感的秘訣是先把料擺在鍋中，湯倒7分滿上桌，用餐過程中再慢慢加湯。

功夫菜擺盤Tips

像是花雕酒香醉雞腿這類只有單一色系的菜，在餐桌上想要更加突顯美味感，加上蔥絲、辣椒絲增添色彩。

▼有了KKLife的料理食品，配上擺盤小小巧思，滿滿一桌年菜輕輕鬆鬆準備完成。

燒烤類擺盤Tips

燒烤類的菜色要活用醬汁，只是倒在一起加熱顯得平淡，像蜂蜜蘋果醬烤豬肋排在表層刷上醬汁進烤箱，表面焦糖化擺盤更好看。

醬汁類擺盤Tips

醬汁多的咖哩、紅酒燉牛肉等燉菜很下飯，想要視覺上更升級，加上青花菜或自己喜歡的蔬菜豐富顏色，再加入奶油提高醬汁亮度。

有了KKLife的料理食品年菜組合，配上擺盤小小巧思，滿滿一桌年菜輕輕鬆鬆準備完成，官網下單直接送到家還可享獨家年菜好禮雙重送優惠，訂單滿1,399送開運刮刮卡，開運金最高3,600等你刮，讓你輕鬆掌握年夜飯美味秘訣 ！

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