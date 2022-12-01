　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

地方人妻救星！多樣貌年菜抓住全家人的胃　名廚Fred私傳4招現成年菜升級法

▲▼美化招數,KKLife,年菜。（圖／資料照）

▲KKLife推出料多味美鍋物及小份量菜餚，主婦們更好活用創意混搭出誠意滿滿的餐桌。（圖／資料照，下同）

消費中心／綜合報導

農曆過年快到了，人妻們開始焦慮！平常上班這麼忙，返鄉過年還要準備年菜，光想到採買備料要花好幾天的時間就已經一個頭兩個大，時間擠不出來體力也不堪負荷！想要輕鬆準備一桌年菜，最好有小份量、很多選擇，口味吃起來跟自己煮一樣美味的「現成年菜」，為了讓主婦們更輕鬆，KKLife推出料多味美鍋物及小份量菜餚，主婦們更好活用創意混搭出誠意滿滿的餐桌。

冷冷的天氣，喝到一口暖心暖胃的熱湯，幸福感立刻湧出。年節期間雞湯、鍋物最受歡迎，但是雞湯、鍋物要好喝，一定要花好幾個小時燉煮相當費工，沒空花時間細火慢燉沒關係，貼心的KKLife已經準備好暖心鍋物，其中有「起家」意涵的雙蔘烏骨全雞湯，在年節全家團圓時端上這道湯品再適合不過；新推出「酸白菜海陸雙丸鍋」，內含豬肉丸、鱈蝦海鮮丸、秀珍菇、天然發酵酸白菜、高湯，覆熱後可直接做為湯品食用，亦可做火鍋湯底使用，加點巧思的調理變化輕鬆擄獲家人的胃，「胡椒豬肚雞湯」更是年年冬季回購率最高的熱銷湯品，為了符合主婦手作料理時，想給家人品嚐食物的用心，年菜系列鍋物強調不添加人工味精、人工甜味劑、人工色素、防腐劑，簡單覆熱就能讓你輕鬆端出美味滋養的鍋物料理。

▲▼美化招數,KKLife,年菜。（圖／資料照）

▲上班族生活工作兩頭忙，沒空花時間細火慢燉沒關係，貼心的KKLife已經準備好暖心鍋物，上圖為「雙蔘烏骨全雞湯」、「酸白菜海陸雙丸鍋」、「胡椒豬肚雞湯」。

年節從除夕開始延續好幾天，最怕同一道菜反覆出現在餐桌上，KKLife小份量菜餚，不但都是餐廳主菜等級菜色，還有異國料理可以選擇，今年除了熱銷的蜂蜜蘋果醬烤豬肋排、泰式紅咖哩雞、沖繩軟骨之外，新品有法式紅酒燉牛肉、花雕酒香醉雞腿等多元菜色，搭配其他簡單的家常菜，餐桌立刻美味升級，年節期間在家餐餐都有滿滿的食慾，營造出氛圍熱絡的餐桌。

▲▼美化招數,KKLife,年菜。（圖／資料照）

▲今年想來點特別的？KKLife提供多種異國料理年菜選擇，除了熱銷的蜂蜜蘋果醬烤豬肋排、泰式紅咖哩雞、沖繩軟骨之外，新品有法式紅酒燉牛肉、花雕酒香醉雞腿等多元菜色。

解決了快速準備年菜的問題，再來就是「美化」祕技！讓你可以一邊喝著下午茶，開飯前還能完美的做出一桌年菜！讓名廚Fred教你「現成年菜擺盤升級法」，Fred說「重點就在年菜端出來，第一眼就要讓人感受到你的用心」，4大絕招讓你從不會做菜的小廢媳形象，成為進得了廚房、出得了廳堂的現代新媳婦！

鍋物擺盤Tips
一整份湯湯水水的鍋物覆熱好，千萬不要全部亂倒在一起，想要有高級感的秘訣是先把料擺在鍋中，湯倒7分滿上桌，用餐過程中再慢慢加湯。

功夫菜擺盤Tips
像是花雕酒香醉雞腿這類只有單一色系的菜，在餐桌上想要更加突顯美味感，加上蔥絲、辣椒絲增添色彩。

▼有了KKLife的料理食品，配上擺盤小小巧思，滿滿一桌年菜輕輕鬆鬆準備完成。

▲▼KKLife,年菜,美化招數。（圖／資料照）

燒烤類擺盤Tips
燒烤類的菜色要活用醬汁，只是倒在一起加熱顯得平淡，像蜂蜜蘋果醬烤豬肋排在表層刷上醬汁進烤箱，表面焦糖化擺盤更好看。

醬汁類擺盤Tips
醬汁多的咖哩、紅酒燉牛肉等燉菜很下飯，想要視覺上更升級，加上青花菜或自己喜歡的蔬菜豐富顏色，再加入奶油提高醬汁亮度。

有了KKLife的料理食品年菜組合，配上擺盤小小巧思，滿滿一桌年菜輕輕鬆鬆準備完成，官網下單直接送到家還可享獨家年菜好禮雙重送優惠，訂單滿1,399送開運刮刮卡，開運金最高3,600等你刮，讓你輕鬆掌握年夜飯美味秘訣 ！

銷售通路
KKLIFE官網-2022年菜好禮雙重送►https://www.kklife.com.tw/event_detail.php?id=1580
MOMO►https://www.momoshop.com.tw/category/DgrpCategory.jsp?d_code=4400300425&sourcePageType=4
蝦皮官方品牌館►https://shopee.tw/kkfoods?shopCollection=158795439#product_list
門市：台北市南港區玉成街66-8號（板南線後山碑站4號出口，走路5分鐘內可達）

ET快訊
「要繼續留民進黨！」　高嘉瑜：不是叫我離開我就會害怕
獨／北捷最暖女醫找到了！　搶救阿北恢復心跳
保險員收錢「忘投保」慘了！　偽造收據、保單下場曝
超越國籍！伊朗球員痛哭　美國球員「緊緊擁抱」
這地方發錢了！　每人爽領2000元
前CIA探員臨終前爆料「51區是真的」！　親眼看過活的外星人
快訊／蝦皮出事了！　用戶狂罵「網頁進不去、不能出貨」

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

早餐吃膩三明治！KKLife肉捲、咖哩派火速上桌擄獲懂吃老饕

【廣編】日本富士通空調　業界唯一全機10年保固　節能補助最高省6,000元

必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

科技紡織再進化！專利活化纖維　讓身體回春的「神奇內褲」

地方人妻救星！多樣貌年菜抓住全家人的胃　名廚Fred私傳4招現成年菜升級法

限時4天！超商超狂「5元紅茶」開賣了　口罩解封口香糖買1送1

下載Yahoo奇摩APP滑起來！新會員爽拿點數、再抽環球影城門票、1萬8旅遊金

今天霜淇淋買1送1！超商「解封優惠」來了　加碼喝咖啡買2送2

八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收

只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　還能寄杯、冷熱互換

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

【廣編】日本富士通空調　業界唯一全機10年保固　節能補助最高省6,000元

必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

科技紡織再進化！專利活化纖維　讓身體回春的「神奇內褲」

地方人妻救星！多樣貌年菜抓住全家人的胃　名廚Fred私傳4招現成年菜升級法

限時4天！超商超狂「5元紅茶」開賣了　口罩解封口香糖買1送1

下載Yahoo奇摩APP滑起來！新會員爽拿點數、再抽環球影城門票、1萬8旅遊金

今天霜淇淋買1送1！超商「解封優惠」來了　加碼喝咖啡買2送2

八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收

只有今天！超商「中杯拿鐵買3送3」　還能寄杯、冷熱互換

等到了！超商限時1天「咖啡買7送7」　爽喝美式、拿鐵

女狂粉「亂噴漆騷擾」遭起訴！　盧廣仲經紀公司回應了

「福斯入門小車」漲價了、差一點破百萬！新年式Polo最高漲2萬

LIVE／戶外脫口罩首日　王必勝最新說明

徵召吳怡農參戰北市立委補選　陳其邁曝「關鍵原因」：他最有勝算

一次12種口味任選！　新竹新開脆皮菠蘿店「買3送1」爽吃5天

幕後／王鴻薇「只欠東風」？　藍立委補選若輸「蔣萬安如挨一巴掌」

跳針逼問非裔英人「從非洲哪裡來？」　威廉王子教母爆歧視丟官

獨／最暖急診女醫找到了！搶救阿北恢復心跳　曝2分鐘驚險過程

新加坡、紐約並列「生活成本最高」城市！　全球平均漲幅達8.1％

嚴肅面對選舉結果　蘇貞昌：過去團結做出成績「但人民期待更高」

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

消費熱門新聞

等到了！超商「咖啡買7送7」

Uber Eats「12月優惠碼」一次收

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天

霜淇淋買1送1！超商解封優惠一次看

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

foodpanda12月「激省優惠碼」來了

讓身體回春的「神奇內褲」

限時3天！超商超狂「5元紅茶」開賣了

多樣貌年菜名廚Fred私傳升級法

「床墊」之戰引熱議！醫：睡眠少「1元素」千萬床墊一樣睡不好！

超商「23元大杯美式」連3天搶喝

11大速食店感恩節限定優惠懶人包

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」足球專區4折起、加碼漢堡王17元起

好市多黑五「這張床」下殺83折超熱門

更多熱門

相關新聞

六福攜手東森「王奶奶」聯名年菜首賣

六福攜手東森「王奶奶」聯名年菜首賣

每個家的家常味是全家最深刻記憶，過年團圓時東森總裁王令麟更是懷念母親「王奶奶」的好廚藝，不僅美味更是精神支柱，對王家第三代主廚Jesse王辭杰來說，最想念奶奶私房料理，肚子餓時奶奶總像變魔法端出好料，當了廚師後才知道，原來奶奶的「魔法」很簡單，就是在好手藝中，摻一味「給家人的愛」。

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」東購開賣

阿一鮑魚「四大珍饈富貴團圓年菜」東購開賣

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

「台南便利送」推出年菜預購活動開跑

KKLife肉捲、咖哩派擄獲懂吃老饕

KKLife肉捲、咖哩派擄獲懂吃老饕

網路名廚「聖凱師」欠374萬貨款挨告

網路名廚「聖凱師」欠374萬貨款挨告

關鍵字：

KKLife年菜美化招數

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

等到了！超商「咖啡買7送7」

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面