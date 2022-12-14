　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

▲愛莉莎莎開自媒體教學課程。（圖／翻攝自Instagram／goodalicia）

▲愛莉莎莎開自媒體教學課程。（圖／翻攝自IG／goodalicia）

網搜小組／鄺郁庭報導

理科太太近日推出「諮商筆記」線上課程，雖引發爭議，但募資超過3百萬元，使網紅、YTR開課成為熱門話題。其中，擁有極高網路聲量的愛莉莎莎，日前開放募資「自媒體銷售學」線上課程，不僅造成搶購，還一度癱瘓網站。就在今（14）日下午5點，課程學員已超過1萬名，募資約3700萬，成績相當可觀。

「愛莉莎莎的自媒體銷售學」線上課程於8日正式開放募資，課程約有38個單元，無限制觀看次數，原價11500元，早鳥32折變3680元，儘管預計2023年4月14日才開課，仍吸引網友湧入搶購，還一度導致網站癱瘓。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／翻攝自知識衛星募資頁面）

▲14日下午5點3分，課程學員已超過萬人。（圖／翻攝自課程募資頁面）

《ETtoday新聞雲》至課程頁面查看，截至14日下午5點3分，已累積超過1萬名課程學員，也就是募得3680萬元以上，假設愛莉莎莎抽成15%，就賺了552萬元左右。而距離募款結束還有4天6小時，代表收益數字只會往上增加，相當驚人。

實際上，前幾日就有網友在Dcard驚嘆「她真的很會賺錢」，認為愛莉莎莎平時的影片題材就很吸睛，加上清晰口條、完整的內容架構，讓人不知不覺被吸引，「掌握一手流量的女人」。此外，網友也分析愛莉莎莎課程受歡迎的關鍵，「很精闢的分析整個路程，把平常YouTuber不敢說的，直接當流量拍起來。」

至於理科太太的線上課程募資，有開放4個方案購買，但如果僅以「理科太太的諮商筆記」線上課程來算，原價是2499元，募資期72折優惠為1799元，目前已有2710名學員，等於募得約487萬5290元，雖然是一筆不小的數目，可與愛莉莎莎相比，雙邊差了約7.5倍左右。

▼理科太太的線上課程。（圖／翻攝自FB／理科太太 Li Ke Tai Tai）

▲Cheap製圖諷刺理科太太。（圖／翻攝自理科太太、Cheap臉書）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
IG突推出新功能！　一票人驚：好像即時通
閨蜜翻臉！元元控Mia偷錢反被告　法院最終判決出爐
iOS 16.2「神級功能」被改爛！果粉不升級了：自廢武功
快訊／翻落10公尺邊坡！　車內2人雙亡
台中3女10男雜交趴！　辦在商旅「每人收7000」
雨彈轟完迎寒流！周末「體感溫度5°C↓」　最冷範圍＋時段一次
轟太玄宮「胡言亂語」！拍攝者超怒：瘀青了還被迫說謊

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

給信用卡「清空購物車」！男友反悔喊告　她怒討拍...卻被罵爆

換人被關進去！壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月開幕

獨／妙齡女小腹隆起像5月大孕婦　醫驚曝是假胎：塞滿「顆粒物」　

iPhone更新「改掉1功能」被嫌爆！果粉不升級了：自廢武功

壽山動物園官網開放預購「秒被灌爆」　這2處購票可搶前3天入園

凌晨4點被吵醒！父母房傳「激烈聲」隔天媽雙頰潮紅...一問尷尬了

獨／貴婦想買要快！　大S愛睡的海絲騰頂級款...明年漲價破2000萬

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

媽從背後摸倉鼠嚇一跳　倒地嘴開開露驚訝臉！

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

乩童狠甩女信徒巴掌！　頭份太玄宮：並非事實

寒流來手腳冰！醫生警告高危險群「當心急性腳中風」　最糟恐截肢

一夜致富來了！「4生肖」2023年偏財運旺翻　命理師：易中樂透

黃偉哲上東森推薦台南頂級老欉「東坡丁」　熱銷6750公斤好成績

給信用卡「清空購物車」！男友反悔喊告　她怒討拍...卻被罵爆

換人被關進去！壽山動物園黑猩猩鐵籠區改建咖啡屋　明年4月開幕

獨／妙齡女小腹隆起像5月大孕婦　醫驚曝是假胎：塞滿「顆粒物」　

iPhone更新「改掉1功能」被嫌爆！果粉不升級了：自廢武功

壽山動物園官網開放預購「秒被灌爆」　這2處購票可搶前3天入園

凌晨4點被吵醒！父母房傳「激烈聲」隔天媽雙頰潮紅...一問尷尬了

獨／貴婦想買要快！　大S愛睡的海絲騰頂級款...明年漲價破2000萬

胡金龍「高手」揮桿做愛心　超猛開球眾人讚嘆：超過350碼了吧

薑茶才排第3！「禦寒飲品」排行榜公開，第1名讓人猜不到

2024「賴鄭配」有譜？　綠委讚超強組合：這「兩方面」都顧到

Opel「電動跨界」Mokka-e新年式升級　馬力電池都加大、更新車名

《財閥家》朴智賢澄清「沒當過摔角選手」！照片鬧烏龍　公司急澄清

謝欣穎認見過王柏傑父母！　不怕被催婚：家人個性都滿像的

「食物過水」愈吃氣色愈差！低GI≠低熱量　3大減肥迷思別再信了

天氣冷退役導盲犬被當大型抱枕　擠嘴邊肉不敢動姐笑：委屈不敢說

南投花卉嘉年華12／17從埔里起跑　台灣佳麗高曼容化身花饗公主代言

元大金國際認證「綠色先鋒」　獲頒永續發展獎！

巴哥犬飛撲跳水「想游泳」　主人傻眼：當我衝浪板？

生活熱門新聞

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

好市多紅茶改3小甕裝　會員笑：全家都有了

8+9爆料「女信徒已向太子道歉」！網見真相更火了

激情狗爬式！老婆「少做1事」害他瞬間軟掉

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

愛愛後抱抱溫存　他突脫口「喊2字」女友臉秒綠

達標！今迎入冬首波大陸冷氣團

搶藥寄大陸！感冒退燒藥「上架被掃光」

病人愛吃生魚片　胃鏡竟照出一條蟲

鋒面將掃全台　5天預測圖「一片深紅」

小學國語「浪花真好看」找錯字　爸媽找不到

更多熱門

相關新聞

他曝丸龜製麵可「免費加湯」　驚呆一票人

他曝丸龜製麵可「免費加湯」　驚呆一票人

連鎖烏龍麵「丸龜製麵」來台9年，頗受台人歡迎，就有網友日前分享日本人的推薦吃法，自製「豚骨風味鮭魚湯泡飯」。其中1步驟「 點一份豚骨烏龍麵，吃完後請店員幫忙加湯」，讓許多人驚呆，「居然可以加湯」、「吃丸龜這麼久，從來不知道可以加湯」、「主打免費加湯，但沒有人知道XD」，引發熱論。

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」

背「這款包」男友覺丟臉！她傻眼「平價錯了嗎」

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

男友沒出軌「卻超愛誇其他女生」　普妹：怎調適？

10年內「遺失第3次護照」　他曝結果慘了

10年內「遺失第3次護照」　他曝結果慘了

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠

激情滾床！他愛愛完脫口「2字」女友秒臉綠

關鍵字：

理科太太線上課程愛莉莎莎募資Dcard

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

獨／又有辣模私密片外流！H級女神淪陷了

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

太玄宮遭摑女還原始末　定調「不是巴掌」

4強賽還剩幾小時！法國2球員病倒缺席訓練

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

資深男星「陳屍浴缸」死因曝光！兒子來探望驚見已屍僵

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

太玄宮還沒開告　民眾先檢舉違建

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面