比理科太太還賺！愛莉莎莎線上課「1萬人達成」　6天募3680萬↑

▲愛莉莎莎開自媒體教學課程。（圖／翻攝自IG／goodalicia）

網搜小組／鄺郁庭報導

理科太太近日推出「諮商筆記」線上課程，雖引發爭議，但募資超過3百萬元，使網紅、YTR開課成為熱門話題。其中，擁有極高網路聲量的愛莉莎莎，日前開放募資「自媒體銷售學」線上課程，不僅造成搶購，還一度癱瘓網站。就在今（14）日下午5點，課程學員已超過1萬名，募資約3700萬，成績相當可觀。

「愛莉莎莎的自媒體銷售學」線上課程於8日正式開放募資，課程約有38個單元，無限制觀看次數，原價11500元，早鳥32折變3680元，儘管預計2023年4月14日才開課，仍吸引網友湧入搶購，還一度導致網站癱瘓。

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▲14日下午5點3分，課程學員已超過萬人。（圖／翻攝自課程募資頁面）

《ETtoday新聞雲》至課程頁面查看，截至14日下午5點3分，已累積超過1萬名課程學員，也就是募得3680萬元以上，假設愛莉莎莎抽成15%，就賺了552萬元左右。而距離募款結束還有4天6小時，代表收益數字只會往上增加，相當驚人。

實際上，前幾日就有網友在Dcard驚嘆「她真的很會賺錢」，認為愛莉莎莎平時的影片題材就很吸睛，加上清晰口條、完整的內容架構，讓人不知不覺被吸引，「掌握一手流量的女人」。此外，網友也分析愛莉莎莎課程受歡迎的關鍵，「很精闢的分析整個路程，把平常YouTuber不敢說的，直接當流量拍起來。」

至於理科太太的線上課程募資，有開放4個方案購買，但如果僅以「理科太太的諮商筆記」線上課程來算，原價是2499元，募資期72折優惠為1799元，目前已有2710名學員，等於募得約487萬5290元，雖然是一筆不小的數目，可與愛莉莎莎相比，雙邊差了約7.5倍左右。

▼理科太太的線上課程。（圖／翻攝自FB／理科太太 Li Ke Tai Tai）