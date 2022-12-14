老饕也不知！他曝丸龜製麵「1主打服務」免費　可加到飽全驚呆

▲丸龜製麵的創辦人出身香川縣，香川縣又以讚岐烏龍麵聞名。（圖／記者黃克翔攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

連鎖烏龍麵「丸龜製麵」來台9年，頗受台人歡迎，就有網友日前分享日本人的推薦吃法，自製「豚骨風味鮭魚湯泡飯」。其中1步驟「 點一份豚骨烏龍麵，吃完後請店員幫忙加湯」，讓許多人驚呆，「居然可以加湯」、「吃丸龜這麼久，從來不知道可以加湯」、「主打免費加湯，但沒有人知道XD」，引發熱論。

有網友在Dcard發文「丸龜可以這樣吃！」說他看到日本網友的推薦吃法，實際試過後，覺得賣相雖然不太好，但湯泡飯的味道真的不錯，並曝光4步驟。首先，點一份豚骨烏龍麵，把麵吃完後，請店員幫忙加湯。再來第2步，淋上天婦羅醬、撒七味粉，湯底完成。第3步則是點一顆鮭魚飯糰，放入湯內。最後依個人口味，加上天婦羅屑屑和蔥花等佐料。

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原PO接著附上跟丸龜店員的對話，「話說，大家知道丸龜可以加湯嗎？我都點香辣豚骨，然後請店員幫忙加湯，撒些七味粉超好喝！」只見對方表示，很歡迎顧客加湯，並強調可以「無限次」，如果員工不給加或因此態度不好，可以客訴處理，因為「免費加湯」是丸龜主打。

▲原PO貼出和丸龜員工的對話。（圖／翻攝自Dcard）

看到貼文後，就有人驚呼，「居然可以加湯」、「吃丸龜這麼久，從來不知道可以加湯」、「我每次都覺得湯很少不夠喝，吃了那麼多年錯過了。」也有丸龜粉表示，「超愛丸龜可以加湯，豚骨湯真的好好喝，下次來試試看這個吃法，感覺換成番茄湯加飯糰也會很好吃。」

有網友則好奇反問，「番茄湯也可以加嗎？」釣出解答，「可以，而且是加番茄湯不是清湯」、「可以，我前天去吃，點中碗還加一次湯，超爽的！」還有前店員路過補充，「只有湯麵類能加，而且只限加你點的餐點的湯頭。」