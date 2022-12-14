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學測倒數30天　高中老師考前教戰「關注國內外時事」

▲▼110學年度大學學測考場狀況。（圖／大考中心提供）

▲112學年度大學學測即將登場。（圖／大考中心提供）

記者楊惠琪／台北報導

大學學測倒數30天，全國高中教育產業工會今（14日）發布學測各科影片，邀請資深老師考前教戰，包括國文科、自然科與社會科老師均提醒考生，考前一個月除了加強複習各課重點外，也要掌握國內外時事議題，像是氣候變遷、烏俄戰爭、新冠疫情、食安問題、18歲公民權，以及最近熱門的班班吃石斑、佳德鳳梨酥等。

112年大學學測將於明（2023）年1月13日至15日登場，全中教邀集各科資深老師提供考前建議，各科影片詳情可上全中教臉書查詢。

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中和高中國文老師賴金雪指出，考前一個月不能只是埋首書堆，也要關注國內外時事，尤其學測出題重視素養導向，跨領域、跨學科的靈活考題增加，時事及社會多元議題，除了有可能出現在國綜考題，也可能彈性運用成為國寫的題材，像是18歲公民權、疫情相關的口罩、疫苗等議題，以及博愛座的設置、兵役制度的改變、網路言論自由等，都是值得關注的議題。

社會科歷史、地理、地科與公民老師也都強調時事的重要性。景美女中公民老師林淑娟建議考生，有空多上新聞網站，瀏覽一周新聞大事，將過去這一年間時事做快速掃描，同時思考與課文相關的地方，也同時思考歷史和地理課本中是不是有相關的觀念，包括烏俄戰爭、疫情、佳德鳳梨酥、石斑魚等熱門新聞議題都應留意。

師大附中化學老師張荊壢也提醒考生，關心日常生活時事及環境、海洋、能源、科技教育等19項重大議題，與化學有關的時事，如永續發展、食安、PM2.5 懸浮微粒、核能、氣候變遷等，而像是暖暖包、乾燥劑、防腐劑、冰敷袋、加水自動加熱食品等日常生活上與化學原理有關的用品與現象，也要多多了解。

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