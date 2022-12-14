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社會 社會焦點 保障人權

「客戶約晚上看房」女房仲回家衣物被打包丟出　心碎休夫

記者黃翊婷／綜合報導

桃園女房仲小鳳（化名）因為工作關係晚歸，丈夫阿華卻把她的衣物打包丟出去，甚至將她反鎖在房門外，最後只能委屈睡在客廳沙發上，她不滿長期受到精神折磨，今年初決定分居，並向法院訴請離婚，最終獲得勝訴。

▲夫妻，夫婦，哭泣，吵架，煩惱，家庭。（圖／pakutaso）

▲小鳳因為工作晚歸，竟被丈夫反鎖在房間外面。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso，與本文當事人無關。）

小鳳在判決書中主張，和阿華婚後育有3名子女，婚姻期間丈夫性格專制跋扈，從未分擔任何家務，工作不順就對她怒罵、摔東西，還時常在外喝酒晚歸，疏於照顧家庭，她為了維持家庭完整，一直採取忍讓態度，沒想到就連自己中風、生病住院，丈夫也不聞不問，都是她自行就醫、復健。

小鳳接著說，近年來她從事仲介工作，因為客戶大多都是晚上才有空看房子，她都是煮完晚餐後才外出工作，結果回家就看到自己的衣物被打包丟在房間外面，甚至多次遭到反鎖，只能委屈睡在客廳沙發，今年初實在無法忍受長期冷言冷語的對待，加上精神壓力巨大，她決定搬離住處，並向法院訴請離婚。

夫妻倆的3名子女也出庭證稱，父親不會拿生活費給母親，但會給他們錢，小時候有看過父親摔東西，後來則是吵架比較多，以前父親下班會去朋友家喝酒，比較晚回家，幾乎每天都會喝，母親就覺得父親都只顧「外面」，不顧家庭。

對於上述指控，阿華經過合法通知，沒有在言詞辯論期日到場，也沒有提出書狀聲明或陳述，僅在法院囑託警員詢問時，回答「不願意離婚」。

桃園地院法官認為，從孩子們的證詞可知，小鳳和阿華因為長年爭吵感情失和，相處模式逐漸演變為相互冷漠以對，無法正向溝通，阿華對於小鳳因工作晚歸無法嘗試理解、包容，多次將人反鎖在房間外，甚至將衣物打包丟出，顯然是以冷暴力方式對待妻子，讓妻子在子女面前難堪，完全不尊重妻子在家中的地位以及應有的人格尊嚴。

法官表示，考量到兩人的婚姻已經產生重大破綻，雙方可歸責程度相當，最終裁定准許小鳳的請求，判准兩人離婚，全案仍可上訴。

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