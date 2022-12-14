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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲幫答「好好做事」默契升溫？　侯友宜：我們本來就是好朋友

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席世壯運組織委員會會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席世壯運組織委員會會議。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／新北報導

台北市長柯文哲昨與新北市長侯友宜昨日因2025雙北世界壯年運動會組織委員會合體，兩人受訪時科還主動替侯搶答「好好做事」，讓現場瞬間爆笑。外界認為，兩人似乎默契越來越好？侯友宜今（14）日表示，柯市長本來就是他的好朋友，大家只要同心齊力，好好做事，還是可以做出成績來。

世壯運13日在新北市府舉辦，這是柯文哲最後一次以市政名義與侯友宜交流。會後媒體問到兩人2024的動向，以及是否藍白合？柯先表示，「以後這種提問可不可拿一個牌子寫拒絕回答」；侯則先說「我最重要的還是…」話還沒講完，柯隨即搶答「好好做代誌」，引來全場大笑。

侯友宜今受訪時，媒體問到2024有沒有可能跟柯文哲合作，因為昨天兩人似乎默契很好？侯友宜表示，柯市長本來就是他的好朋友，雙北合作4年下來，其實很謝謝他，這幾年大家也許有不一樣的意見，但是都可以溝通，溝通完後，我們就可以努力讓雙北合作，認真打拚做事情。

侯友宜認為，昨天柯市長的搶答應該是有感而發，柯說「好好做事」雖然是侯自己的口頭語，但也展現出兩人其實只要同心齊力，還是可以做出成績來。未來他也會用這樣的態度跟準台北市長蔣萬安合作，不僅雙北合作，新北市周邊的各縣市都會全力跟他們好好合作，因為只有共好，才會讓北臺灣更好，讓國家會更好。
 

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關鍵字：

柯文哲好好做事侯友宜

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