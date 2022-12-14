松機議題再交鋒　王鴻薇反譏吳怡農「覺得王國材是我的發言人？」

▲王鴻薇POP Radio黃揚明節目。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

台北市立委第三選區補選將在1月8日投票，藍綠候選人針對松山機場遷移議題持續捉對廝殺。國民黨參選人王鴻薇今（14）早接受媒體聯訪，指民進黨澎湖立委楊曜、交通部長王國材都呼應自身看法，並據以反批，「吳怡農該不會覺得王國材是我的發言人吧？」、「難道吳怡農也覺得楊曜、王國材空洞，是在攻擊他嗎？」

交通部長王國材昨表示，任何人從城市發展觀點來提松機遷移他都尊重，但遷移所面臨的課題非常多，包含緊急救援需求、軍事用途課題等，都需要深思熟慮、理性溝通與討論。

對於松機遷移議題，媒體提及醫療停機坪相關疑慮，王鴻薇對此表示，松山機場設有醫療停機坪，且台北市還是有很多醫院沒有醫療停機坪，所以不知道是否為了吳怡農的政見，這些醫院要重新找空間來做醫療停機坪？

王鴻薇進一步指出，目前就連民進黨立委，尤其離島立委楊曜，都對松機遷移提出不同看法；昨天王國材也被詢問而提出相關看法。她表示，覺得他們所提出的很多說法跟疑慮，就是自己所提出來的疑慮，「不知道吳怡農會不會也覺得王國材是我的發言人？」

王鴻薇說，以上就可知道松機遷移很困難，有很多窒礙難行，不知道未來吳怡農有什麼辦法解決？她也說，早前已對松機遷移提出關於國安層次、軍用機場的疑慮，其實在最近都顯示出來確實是問題，但吳怡農卻一直批評王鴻薇空洞、認為王鴻薇是在攻擊他，「如今綠委楊曜、交通部長王國材都提出相關深思熟慮的問題，難道吳怡農也覺得楊曜、王國材空洞，是在攻擊他嗎？」