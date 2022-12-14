快訊／蔣萬安公布7名小內閣！勞動局長留任　教育局長曾是柯市府成員

▲蔣萬安。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

準台北市長蔣萬安繼12日公布副市長李四川等10名工務體系小內閣人事後，14日上午再公布7名文教體系的小內閣成員，包括柯文哲2014年聘任的教育局長湯志民回任，以及現任勞動局長高寶華留任。

蔣萬安12日公布首波工務體系的小內閣人選，包括副市長李四川、秘書長李泰興、副秘書長張溫德、民政局長陳永德、都發局長王玉芬、工務局長黃一平、交通局長謝銘鴻、環保局長吳盛忠、捷運工程局長鄭德發、地政局長陳信良等10人。

蔣萬安14日再度透過新聞稿模式，公布7名文教體系成員，包括資訊局長趙式隆、法務局長連堂凱、社會局長姚淑文、教育局長湯志民、消防局長莫懷祖、勞動局長高寶華、兵役局長李治安。

資訊局長趙式隆，專長為創新創業、計算機工程與資料科學以及金融科技（銀行高新科技應用等）；除了是洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長，也是國立陽明交通大學經營管理研究所兼任助理教授、國立教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人。

法務局長由泰和法律事務所主持律師連堂凱出任。蔣萬安說，連堂凱曾任蔣萬安服務處的法律顧問，有長年的共事默契；連堂凱長年擔任顧問、為民服務，並有2014年參選里長的經驗，讓他除了法律專業外，也非常了解基層民眾的需求，相當符合蔣萬安期勉市府團隊打造「有感市政」目標的特質。

至於新任社會局長姚淑文，蔣萬安說，她在民間團體從事婦幼保護工作超過20年，並在實務工作上推動「防暴三法」性侵害犯罪防治法、家庭暴力防治法、性騷擾防治法等各項專業與法制的建立；姚淑文曾任東吳大學健康暨諮商中心主任、現代婦女基金會社工到執行長、行政院婦女權益促進發展委員會委員等，兼具學術與實務專業，可稱為「台灣婦幼權益的守護者與推動者」，定能率社會局團隊展開新局，打造台北成為安居幸福城市。

教育局長則由國立政治大學教育學院兼任教授、學校建築研究學會名譽理事長湯志民接任。蔣萬安說，湯志民為教育服務長達45年，專長為教育行政及學校行政、國民教育、學校建築等，曾任北市教育局長、國立政治大學教育學院院長及教育學系系主任、政大附中校長、中小學教師等，資歷豐富完整。

新任消防局長一職，蔣萬安特聘內政部消防署火災預防組組長莫懷祖出任，莫懷祖兼具消防行政管理與消防勤務研究、火場指揮及消防搶救戰術等專才，過往曾在民運人士鄭南榕自焚事件中受到嚴重灼傷，公務生涯戮力公務、無私奉獻，且從基層做起，兼有地方政府、省政府及中央政府的消防單位的服務經驗，公職年資超過30年。

兵役局長則由前憲兵203指揮部（中部地區）少將指揮官李治安接任；李治安由中尉憲兵排長至中部地區憲兵少將指揮官，歷練完整，且柯市府兵役局長已由代理局長代理三個月，面對兵役政策方向受到社會重視的當下，將有助蔣萬安市府有效應變、即時銜接。

此外，勞動局長將由9月甫上任的現任局長高寶華留任，高寶華曾任新北、台北勞動局長且具民代經驗，有助延續勞工福利政策的推動。

【第二波人事發布名單】

◎ 資訊局長：趙式隆

•現職：

洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長

國立陽明交通大學 經營管理研究所兼任助理教授

國立教育廣播電台「創青宅急便」節目主持人

•經歷：

台北市政府產業發展局首席資料科學家

國立臺灣大學專任助教／講師

台灣矽谷創業家協會創會理事長

行政院國家發展基金投資審議委員

國家發展委員會民間諮詢委員

行政院青年顧問

臺灣虛擬及擴增實境產業協會共同發起人

數位智慧服務推動聯盟副會長暨AIoT小組召集人

陽明山未來學社秘書長

中華民國生物奧林匹亞委員會國家代表隊教練

▲資訊局長趙式隆。（圖／蔣萬安辦公室提供，下同）

◎ 法務局長：連堂凱

•現職：

泰和法律事務所主持律師

•經歷：

台一國際智慧財產事務所實習律師

立法委員蔣萬安服務處 法律服務顧問

基隆市議會宋瑋莉議員 法律服務顧問

新北市議會陳偉杰議員 法律服務顧問

臺北市議會林晉章議員辦公室法案助理

現任台北市體育總會滑輪溜冰協會理事長

現任朱園社區發展協會理事長

▲法務局長連堂凱。

◎ 社會局長：姚淑文

•現職：

東吳大學社會資源處資源長

東吳大學心理系兼任助理教授

台灣大學社會工作系兼任助理教授

社團法人台灣防暴聯盟監事

財團法人臺北市雍展社會福利慈善基金會董事

行政院教育部、內政部、衛生福利部、金管會、財政部、台灣銀行、台北地院等性騷擾防治委員會委員

行政院法務部司法官學院CRPD授課講師

行政院內政部役政署替代役男心輔工作諮詢委員

行政院交通部中央氣象局性平指導小組委員

台北市家庭暴力及性侵害防治委員會委員

基隆市婦女權益發展委員會委員

民視新聞評議自律委員會委員

•經歷：

東吳大學健康暨諮商中心主任

現代婦女基金會社工到執行長

行政院婦女權益促進發展委員會委員

行政院人權保障推動小組第11屆委員

行政院衛生福利部家庭暴力及性侵害防治委員會委員

法務部被害人犯罪保護協會董事

農業部、財政部、交通部觀光局、高工局性別平等指導小組委員

監察院、行政院消防署、財政部、農委會、觀光局、高公局、氣象局、中正紀念堂、台灣銀行、合作金庫等性騷擾防治委員會委員

行政院衛生福利部公益彩卷盈餘審查小組委員

台北市心理健康委員會委員

新北市、桃園市婦女權益發展委員會委員

華視新聞評議自律委員會委員

公廣集團公共價值評量委員

▲社會局長姚淑文。

◎ 教育局長：湯志民

•現職：

國立政治大學教育學院兼任教授

學校建築研究學會名譽理事長

•經歷：

臺北市政府教育局局長

國立政治大學教育學院院長（特聘教授）

國立政治大學教育學系系主任

政大附中校長

省縣市政府教育廳局課(科)員、課長、秘書、專員、督學、科長

中小學教師

教育行政學會理事長

學校建築研究學會理事長

教育部委託研修高級中學設備標準

教育部委託研修國民中小學設備基準

規劃及興建政大附中

協助大學及中小學校園規劃200所以上

教育學術團體聯合年會木鐸獎

學校建築學會學校建築之光

▲教育局長湯志民。

◎ 消防局長：莫懷祖

•現職：

內政部消防署火災預防組組長

•經歷：

內政部消防署災害搶救組組長

桃園市政府消防局副局長

臺北市政府消防局簡任技正兼代火災預防科科長

臺北市政府消防局第一救災救護大隊大隊長、第三救災救護大隊大隊長

臺北市政府消防局火災預防科科長

內政部消防署訓練中心科長

臺灣省政府消防處臺中港務消防隊隊長

內政部消防署臺中港務消防隊隊長

臺灣省政府消防處災害預防組專員、救災救護指揮中心主任

內政部消防署災害防救組科員、專員

臺北市政府警察局消防警察大隊分隊長、副中隊長

▲消防局長莫懷祖。

◎ 勞動局長：高寶華

•現職：

台北市政府勞動局長

•經歷：

國立臺北商業大學講師、副教授

勞工保險監理委員會主任委員

台北縣、新北市政府勞工局局長

第三屆國民大會代表

▲勞動局長高寶華。

◎ 兵役局長：李治安

•經歷：

憲兵203指揮部（中部地區）少將指揮官

憲兵司令部上校督察長

憲兵司令部上校副參謀長

憲兵司令部上校計劃處長

憲兵202指揮部（台北市）上校副指揮官

上校憲兵參謀主任

上校憲兵警衛科長

中校憲兵營長

上尉憲兵連長

中尉憲兵排長

▲兵役局長李治安。