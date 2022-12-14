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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王鴻薇公布上任四大目標　要蘇貞昌、陳明通下台

▲▼王鴻薇大直市場掃街拜票 。（圖／記者李毓康攝）

▲國民黨台北市立委補選參選人王鴻薇。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

台北市第三選區立委因準台北市長蔣萬安請辭，缺額將於1月8日補選。國民黨參選人王鴻薇表示，自己上任後有四大任務，其中兩項就是要行政院長蘇貞昌跟國安局長陳明通下台，還要和國家通訊傳播委員會（以下簡稱NCC）、竹科管理局「算總帳」。

王鴻薇表示，自己參選國會議員，除了提出中央施政具體方向，也同時要針對政府施政弊端一一監督、舉發，讓這些黑暗的角落，無所遁形，為人民發聲，而她的第一目標，就是要蘇貞昌下台，因為治安敗壞內政部長請辭，身為行政院長的蘇貞昌卻還在，而且態度傲慢戀棧權位，多次在議場惡言羞辱在野立委，漠視民意，還是全民公敵，不分藍綠，高嘉瑜、王世堅等都要求他下台；另外在他任內女兒承包國家標案備受爭議，卻被踢爆，女兒蘇巧純涉嫌藉白手套，以其他公司名義，取得2495萬的多媒體標案。

第二，王鴻薇要求陳明通下台，原因有三：一、學術量販店一魚9吃甚至1魚20吃，敗壞學術倫理。林智堅、鄭文燦等政治人物論文抄襲涉略不少，且在台大國發所還有更多學生論文備受爭議，至今仍未對此負責，道德根本就不適任；二；欺上瞞下，提供錯誤消息給總統，對自己指導抄襲論文，未據實以報，更讓學術價值蕩然無存；三；收受不明捐款，2016年3月23日，新竹物流前營運長陳榮泉以新竹物流公司名義，匿名的方式捐給陳明通台大研究案200萬9個月後，陳榮泉又再一次匿名給陳明通捐了200萬元，短短時間，給了陳明通400萬元。

第三，王鴻薇指出，NCC爭議不斷，包括數位中介服務法草案，內容被認為過度監控，被質疑侵犯言論自由。目前《數位中介服務法》草案全部退回內部工作小組，回到立法研究的原點、十年來首發電視台執照，卻在新聞頻位稀缺、有線電視涉及政治敏感的背景下總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都牽涉為替鏡電視闖關施壓NCC、周玉蔻節目中公開用張淑娟照片，並指涉與蔣孝嚴滾床單，言論嚴重危害張隱私權，NCC至今沒有裁罰。

最後，王鴻薇表示，竹科管理局放任國家財產受侵害，林智堅論文侵權，目前學校已經確認抄襲，但是竹科管理局未依照職權提告，確實有包庇之嫌。這就是她上任的四大目標，「監督政府責無旁貸」。

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