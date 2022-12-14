　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

搶喝麻油猴頭菇湯！超商最新「4款暖胃鮮食」來了　還有油蔥麵線

▲▼「全家X雙月食品社」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲超商最新4款暖胃鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣冷吱吱就是想來點暖胃美食！就有超商特意針對冬季進補找來米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」合作，選用國產麻油作為主角搭配老薑，聯手推出4款全新聯名鮮食，包括麻油猴頭菇燉湯、雞汁油蔥手工麵線等，即日起於全門市陸續開賣。

▲▼「全家X雙月食品社」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲必吃暖胃麻油猴頭菇燉湯、雞汁油蔥手工麵線。

▲▼「全家X雙月食品社」推出聯名鮮食。（圖／業者提供）

▲還有燴飯、烤飯糰等選擇。

「全家X雙月食品社」聯手推出4款全新鮮食，首推這碗「麻油猴頭菇燉湯」，選用麻油搭配爆香薑片，再加入猴頭菇與多款食材慢熬，口感清甜不油膩，冬天來上一碗簡直超滿足，再來必吃「雞汁油蔥手工麵線」，是手工麵線混拌白麻油，再加進雞湯凍提升口感，還有「老薑麻油片豚燴飯」及「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」等吃，即日起於全門市陸續上市。

▲▼繼光香香雞推燒酒雞湯滷。（圖／業者提供）

▲燒酒雞湯滷料超豐富。

同樣看準冬季暖胃商機，繼光香香雞台中中山旗艦店近日也推出冬季限定新品「燒酒雞湯滷」，特意選用多種中藥材加入米酒一同熬煮，再放進一片片鮮嫩台灣國產雞，並搭配各種經典配料，湯頭部分每一口都能喝到淡淡米酒、胡麻油香，滿足到不行，12月8日起限時限量開吃、售完為止，且平日晚上6時至8時買任一滷味套餐還可免費吃「甜心地瓜球1份」，台中人快衝。

【你可能也想看】

►八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收
►放了整顆統一布丁！冬季最新「草莓蛋糕」開吃　還淋巧克力脆皮
►必勝客買1送1！foodpanda「12月激省優惠碼」來了　漢堡王第2件5折吃

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
確定了！　梅西認冠軍戰是世界盃「最後一舞」
一中商圈大批警力破門　男女脫光正要啪尷尬了
梅西闖冠軍賽！　他細想「阿根廷爆冷輸沙國是好事」
太玄宮還沒開告　先被民眾檢舉「這件事」完蛋了
資深男星「陳屍浴缸」死因曝！　兒子來探望見身體僵硬
巨大上百通電話問爆！　公司堅持清庫存
預測法國對摩洛哥勝方！　4專家全都一面倒
快訊／1票500！　5連霸議員遭收押禁見
梅西發文慶揮軍決賽！　罕曝全隊上空照秀冰塊腹肌

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

飆5G瘋世足！中華電信四季饗宴大方送17800點Hami Point　網讚「很實用」

搶喝麻油猴頭菇湯！超商最新「4款暖胃鮮食」來了　還有油蔥麵線

最強冷空氣要來了！超商開賣最新「3款熱食」　暖暖包也備滿貨

長期睡不好小心瞎眼！醫曝：善用「一物」改善睡眠、眼疾問題

在家辦桌也能足澎湃！過年靠「台酒年菜」滿足全家人的胃「請客親戚」也超有面子

免排隊！「2大隱藏版屯京拉麵」超商吃得到　加碼送飲料券

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪2022「HKRMA優質網店認證」銀獎

揪團吃！速食店「買1送2」剩4天　比薩、可樂全免費

讓世界看見台灣味！法比歐聯手星級主廚　將在地小農食材帶到米其林餐桌

限時3天！超商「綠色優惠」來了　燕麥咖啡2杯99元、純水每箱3.9折

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

男挑戰吃超大份量泡麵　他崩潰吼：吃3天還有剩

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

女出遠門！傲嬌爹拒顧貓孫 監視器曝...擼貓＋陪睡全都錄

廚佛私約全台最難訂牛肉麵老闆 中西料理有了”它”美味百搭

秦良丰走出癱瘓慶生日　重披迷彩服許願：再跳傘

飆5G瘋世足！中華電信四季饗宴大方送17800點Hami Point　網讚「很實用」

搶喝麻油猴頭菇湯！超商最新「4款暖胃鮮食」來了　還有油蔥麵線

最強冷空氣要來了！超商開賣最新「3款熱食」　暖暖包也備滿貨

長期睡不好小心瞎眼！醫曝：善用「一物」改善睡眠、眼疾問題

在家辦桌也能足澎湃！過年靠「台酒年菜」滿足全家人的胃「請客親戚」也超有面子

免排隊！「2大隱藏版屯京拉麵」超商吃得到　加碼送飲料券

美妝女強人伍佩瑩領軍！草莓網勇奪2022「HKRMA優質網店認證」銀獎

揪團吃！速食店「買1送2」剩4天　比薩、可樂全免費

讓世界看見台灣味！法比歐聯手星級主廚　將在地小農食材帶到米其林餐桌

限時3天！超商「綠色優惠」來了　燕麥咖啡2杯99元、純水每箱3.9折

煩人廣告群組一鍵「封鎖+檢舉」　LINE 12.20.0更新版本上線

獨／台中市政府副發言人卓宜姿被借將　轉任雲林新聞處長

拜登突提49年前就相識！張淑芬坦言「嚇一跳」　透露拜登私下很和藹

害10警遭約談...酒駕肇逃找人頂罪　可惡肇事者驚人身分曝光

登山一半「火山在眼前爆發」　嚮導錄下最後告別！生死瞬間畫面曝

「抱歉你的車被我撒到x」車主見紙條噁到崩潰　狂擦手把怒罵

搶退燒藥搶到偏遠小縣城　小紅書博主PO「異地購藥攻略」惹議

未來搭檔賴清德選總統？　鄭麗君：個人沒有參選規劃

建商開發山坡地　負責人耍賴欠繳回饋金...士林分署一招追回848萬

全球5個絕美觀景台！空中版中央公園看紐約　75樓高透明步道超刺激

消費熱門新聞

超商今天搶喝「中杯拿鐵買3送3」

超商「美式拿鐵買2送2」剩今天

超商「2大咖啡優惠」限時3天搶

超商「30元特大杯美式」連3天搶！

長期睡不好小心瞎眼！醫曝：善用「一物」改善睡眠、眼疾問題

超商限量新春福袋！黃阿瑪行李箱超萌

最強冷空氣要來了！超商開賣3款熱食

近期討論度超高保健品　限時促銷不容錯過

在家辦桌也能足澎湃！過年靠「台酒年菜」滿足全家人的胃

蔡淑臻逆生長關鍵在保養！透：「美麗其實操之在己」

佳德鳳梨酥　被驗出含塑化劑

「Oligio電波」施打疼痛有感降低　安心擁有自信小V臉

超商最新「4款暖胃鮮食」開吃！

中華電信四季饗宴大送Hami Point

更多熱門

相關新聞

最強冷空氣要來了！超商開賣3款熱食

最強冷空氣要來了！超商開賣3款熱食

入冬以來最強冷空氣將在這周五南下，這周末低溫下探6度，就有超商祭出最新3款現蒸小點，米糕、排骨酥湯與麻油米血吃起來熱呼呼超幸福，同步，詢問度爆表的暖暖包也補好貨了，一定要好好保暖身體。

台北最難訂日料「鮨天本」開二店

台北最難訂日料「鮨天本」開二店

越南必朝聖叢林風「鳥籠咖啡館」

越南必朝聖叢林風「鳥籠咖啡館」

秒融化！超可愛史努比手搖杯來了

秒融化！超可愛史努比手搖杯來了

龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」

龍邦遞狀要求全家股票復原　泰山證實「收到法院通知」

關鍵字：

美食情報美食雲全家超商雙月食品社繼光香香雞

讀者迴響

熱門新聞

151林彥君結婚了！戀愛半年閃嫁「小10歲車神」

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

大貨車國道「零件脫落」　害14車連環爆胎

66歲高國華「梅開四度」　低調娶公務員女友

10年最早雪寒流體感2°C　全台冰封3天

獨／又有JKF私密片外流！H級女神淪陷了

電眼記者妹「無罩」真面目曝光！IG追蹤暴增

余苑綺過世…5歲女狂吼5字「突冒異常1反應」！

居隔50天！他見整缸魚「融化成破布」崩潰

停車位要價百萬　他精算「租30年才72萬」

女主播遭「斷舌分屍」　兇嫌竟是抖內大金主

乩身狠甩女信徒巴掌「宮廟男星開罵」！超狂天選身份曝

克國門神送的大禮！　梅西紀錄擊敗「阿根廷戰神」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

情侶街頭激戰畫面曝！　她：這就是西雅圖

更多

最夯影音

更多
怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ

怕水的傑尼龜遇下雨天　拉褲管走路超落寞QQ
男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

男KTV當鼓手！用嘴打節拍　模擬鼓聲狂「咚大」友笑翻

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

楊謹華「豪邁乾杯+跳舞」生日超瘋　楊祐寧深V搶風頭..來賓全是大咖！

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

鴕鳥落跑路上狂奔　加拿大警駕車追捕

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

陶朱隱園內部首度曝光！　超跑電梯、停機坪一次看

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面