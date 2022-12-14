搶喝麻油猴頭菇湯！超商最新「4款暖胃鮮食」來了　還有油蔥麵線

▲超商最新4款暖胃鮮食來了。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

天氣冷吱吱就是想來點暖胃美食！就有超商特意針對冬季進補找來米其林必比登推薦餐廳「雙月食品社」合作，選用國產麻油作為主角搭配老薑，聯手推出4款全新聯名鮮食，包括麻油猴頭菇燉湯、雞汁油蔥手工麵線等，即日起於全門市陸續開賣。

▲必吃暖胃麻油猴頭菇燉湯、雞汁油蔥手工麵線。

▲還有燴飯、烤飯糰等選擇。

「全家X雙月食品社」聯手推出4款全新鮮食，首推這碗「麻油猴頭菇燉湯」，選用麻油搭配爆香薑片，再加入猴頭菇與多款食材慢熬，口感清甜不油膩，冬天來上一碗簡直超滿足，再來必吃「雞汁油蔥手工麵線」，是手工麵線混拌白麻油，再加進雞湯凍提升口感，還有「老薑麻油片豚燴飯」及「愛恨椒芝雞肉烤飯糰」等吃，即日起於全門市陸續上市。

▲燒酒雞湯滷料超豐富。

同樣看準冬季暖胃商機，繼光香香雞台中中山旗艦店近日也推出冬季限定新品「燒酒雞湯滷」，特意選用多種中藥材加入米酒一同熬煮，再放進一片片鮮嫩台灣國產雞，並搭配各種經典配料，湯頭部分每一口都能喝到淡淡米酒、胡麻油香，滿足到不行，12月8日起限時限量開吃、售完為止，且平日晚上6時至8時買任一滷味套餐還可免費吃「甜心地瓜球1份」，台中人快衝。

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