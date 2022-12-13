佳德鳳梨酥IG遭留言灌爆　一面倒洗版「台獨頑劣份子」

記者柯沛辰／綜合報導

中國大陸暫停台灣水產品、食品進口，要求佳德鳳梨酥補件，並提供包括配方比例在內的商業機密。對此，佳德鳳梨酥12日發聲明表示，以在地經營為主，「始於台灣，深耕台灣」，不料IG貼文下方湧入370個假帳號洗版攻擊。

佳德鳳梨酥的Instagram聲明貼文被假帳號洗版，內容千篇一律寫著「台獨頑劣份子，準備撤出中國準備，你們準備被查，關店進而影響其他企業，不要以為在中國台灣當英雄」。

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▲佳德鳳梨酥IG遭大量假帳號留言洗版「台獨頑劣份子」。（圖／翻攝自IG／chiate88）

佳德鳳梨酥在聲明中表示，承蒙本地客人喜愛，平時也不乏有全球各地的代購業者前來，而佳德糕餅也體諒顧客需求，在能力範圍內都會盡可能協助銷往海外的代購業者，期望能順利通關並註冊。

不過，佳德糕餅也強調，本店僅有一家，在台灣創立，所以為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，外銷與否都不影響經營方向，「佳德糕餅始於台灣，也深耕台灣，做好優質糕餅以及服務顧客，才是本店經營目標。」

聲明一出，雖遭大量假帳號洗版，但也有少數台灣網友留言聲援「加油，你們的堅持大家都看得見」、「每次送外國朋友的首選，而且朋友都很喜歡」、「說得真好，給你們加油」、「加油！很喜歡您們家的產品」、「佳德本來就是台灣企業，根留台灣有何錯」。

▼佳德糕餅聲明。（圖／翻攝自IG／chiate88）