佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

▲記者直擊佳德糕餅店外，排滿人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／林懿捷報導

佳德鳳梨酥近日受到中國海關總署要求補件詳細配方比例，但因涉及商業機密，所以放棄補件，並表示「始於台灣，也深耕台灣」，獲得許多網友給予「5星好評」洗版。有民眾在網上發問，逢年過節排到大排長龍的佳德，有多好吃？引來不少人回覆「品質很穩定」、「奶香四溢，甜而不膩」，普遍認同送禮很體面。

因不願向大陸透露自家配方，而放棄輸陸的佳德，是許多人心中的最佳伴手禮之一，網友在《批踢踢八卦板》發問，「第一次吃佳德有多震驚？」，原PO表示，記得第一次好像不是吃鳳梨酥，而是蔓越莓酥，至今都覺得還不錯吃，包裝也算精緻，網友回覆他，鳳梨酥皮厚實又酥脆，確實包裝精美，送禮大方。

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有網友回應，吃完沒太大驚豔感，「比較喜歡微熱山丘」，也有人推薦「小潘」，還有人指出，台中有許多不錯的店不輸佳德，「俊美很讚、宮原眼科土鳳梨酥第一名」。鄉民分享的推薦名單中，有人認真分析了佳德的優點，「皮：奶香四溢，鬆軟不散；餡： 甜而不膩，有冬瓜與鳳梨的清香」，而且品質穩定，幾乎是人人認同的伴手禮選擇。

佳德鳳梨酥的臉書粉絲團聲明，獲得許多網友洗板力挺，但也引起部分網友不滿，留下「貴公司是有什麼了不起的配方」、「意識形態，專搞分化對立」等諷刺留言，而今天（13日），ETtoday記者直擊佳德位於北市南京東路五段門市，一早就湧現排隊人潮，以行動支持台灣店家，中午前就有多項糕餅完售了。

▼佳德鳳梨酥是許多人的伴手禮首選，受到國內外旅客歡迎。（圖／記者呂佳賢攝）