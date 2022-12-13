　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

▲▼佳德食品外觀人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

▲記者直擊佳德糕餅店外，排滿人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

網搜小組／林懿捷報導

佳德鳳梨酥近日受到中國海關總署要求補件詳細配方比例，但因涉及商業機密，所以放棄補件，並表示「始於台灣，也深耕台灣」，獲得許多網友給予「5星好評」洗版。有民眾在網上發問，逢年過節排到大排長龍的佳德，有多好吃？引來不少人回覆「品質很穩定」、「奶香四溢，甜而不膩」，普遍認同送禮很體面。

因不願向大陸透露自家配方，而放棄輸陸的佳德，是許多人心中的最佳伴手禮之一，網友在《批踢踢八卦板》發問，「第一次吃佳德有多震驚？」，原PO表示，記得第一次好像不是吃鳳梨酥，而是蔓越莓酥，至今都覺得還不錯吃，包裝也算精緻，網友回覆他，鳳梨酥皮厚實又酥脆，確實包裝精美，送禮大方。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友回應，吃完沒太大驚豔感，「比較喜歡微熱山丘」，也有人推薦「小潘」，還有人指出，台中有許多不錯的店不輸佳德，「俊美很讚、宮原眼科土鳳梨酥第一名」。鄉民分享的推薦名單中，有人認真分析了佳德的優點，「皮：奶香四溢，鬆軟不散；餡： 甜而不膩，有冬瓜與鳳梨的清香」，而且品質穩定，幾乎是人人認同的伴手禮選擇。

佳德鳳梨酥的臉書粉絲團聲明，獲得許多網友洗板力挺，但也引起部分網友不滿，留下「貴公司是有什麼了不起的配方」、「意識形態，專搞分化對立」等諷刺留言，而今天（13日），ETtoday記者直擊佳德位於北市南京東路五段門市，一早就湧現排隊人潮，以行動支持台灣店家，中午前就有多項糕餅完售了。

▼佳德鳳梨酥是許多人的伴手禮首選，受到國內外旅客歡迎。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼佳德食品外觀人潮。（圖／記者呂佳賢攝）

►【夢特嬌x聯合品牌週】石墨烯內著溫暖抽好禮

ET快訊
快訊／新莊工地重大意外　工人10樓墜落身亡
騎YouBike犯「傻眼錯誤」噴1595元！　男星慘叫：比高
侯友宜2024藍白合體？　柯文哲突插「這句話」全場大笑
班機起飛爆炸270死！　空難嫌犯不判死刑
老婆懷孕夫上網約砲　3男洗完澡怒了
汪小菲突閉嘴不戰大S…被猜「請去喝茶了」！
快訊／陳玉珍明返台！　曝與中磋商小三通、金酒遭禁結果

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

直擊／力挺佳德！台人一早排隊買爆鳳梨酥　多項糕餅不到中午完售

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

佳德鳳梨酥「拒交配方棄輸陸」被罵跩！　女星「霸氣超嗆1舉動」讚爆

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

不再全天封匝道！元旦3天連假僅管制尖峰　封閉時段路段出爐

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

提親被女友軍人爺爺酸「父母出身低微」　他怒甩牛排嗆：素養低賤

大甲媽跨海澎湖遶境…爆「香客群聚腹瀉」！衛生局採8人檢體送驗

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

美髮師修空調踩斷木棍　驚傳巨響從天花板掉落

荷蘭婆婆幫大陸媳婦剪頭髮　成果她傻眼...喜獲點心安慰

網購黑魔女裝寄來差超大　氣勢頭套→滑稽蟑螂腳

墨龍太子降駕「賞女一巴掌」 　她摀臉轉半圈！網怒洗版廟方

男被拱上台羞喊「沒法度啦」　下秒菸嗓飆高音嚇壞主持人

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

不再全天封匝道！元旦3天連假僅管制尖峰　封閉時段路段出爐

LINE免費貼圖來了！「20款超可愛」快一鍵下載

佳德鳳梨酥有多好吃？　網推「酥皮口感讚」　釣出鄉民口袋名單

提親被女友軍人爺爺酸「父母出身低微」　他怒甩牛排嗆：素養低賤

大甲媽跨海澎湖遶境…爆「香客群聚腹瀉」！衛生局採8人檢體送驗

南方澳跨海大橋斷橋重生！12／18通車　「鯖浪奇緣」成新地標

空服員號召聖誕偏鄉送暖！募逾400張禮券　「孩子的笑容讓她哭了」

家用壓力鍋6成標示不符規定　消保處：選購時注意檢驗標識

竹市青少年創業體驗　商品販售、攤位設計通通自己來

家具行司機送貨...竟在新床上性侵女客戶！搬出老母幼子求情

行政院版《選罷法》排黑條款　曾犯4大類罪刑者不得參選

以梅西、C羅比喻賴士葆　徐弘庭盼2024世代交替「爭取磨練機會」

2024辦同學會？藍綠白黨主席竟都是台大同屆　朱立倫：祝福賴清德

NCC公布5G行動寬頻基地台電磁波量測結果

騎YouBike犯「傻眼錯誤」糗噴1595元！　男星慘叫：比高鐵來回台中貴

首位七冠王！許皓鋐奪回「棋王」寶座　年收入690萬寫新猷

找到了！父親不給玩手機　糖尿病少年離家18天…蹲坐超商被發現

街友推輪椅走1.5公里偷走信封內2千元　車號遭鎖定賴不掉

TikTok百萬網美真面目　領獎嚇壞網：同個人？

生活熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

一圖看周末全台凍成「冰番薯」！低溫探6°C　「東亞寒潮將爆發」

發錢囉！嘉義朴子市每人可領1千

2個舅舅9個舅媽！美女律師爆家族當年玩很大

廖老大飲料店「台北市分店全倒光」！

全台有雨時間曝　 寒流接力急凍2天6℃↓

佳德鳳梨酥遭嗆有鬼！台人狂刷5星力挺

目睹女學員被打到眼睛瘀青　她爆太玄宮內幕

他穿好市多「最大恥度1神物」　千人傻：搭訕率超高

4生肖年終財運大噴發　「這生肖」敢要就有糖吃

寒流將襲！　急診醫喊快做1事

更多熱門

相關新聞

李來希逆風酸佳德　「販賣的是虛假愛國鳳梨酥」

李來希逆風酸佳德　「販賣的是虛假愛國鳳梨酥」

大陸對台灣食品祭出新一波禁令，連伴手禮名店「佳德鳳梨酥」也名列其中，但面對陸方要求提供詳細配方比例，佳德因涉及商業機密放棄補件外銷，13日一早許多民眾前往店家消費表達支持。不過，全國公務人員協會前理事長李來希指出，這事重點是在意識形態作祟，「我看這家糕餅店賣的不是什麼鳳梨酥，它販賣的是虛假的『愛國』鳳梨酥」。

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

佳德、義美拒補件「商業機密」卻被出征　她批：這不是惡霸什麼才是？

遭陸方暫停進口「傳被要求交配方」　佳德鳳梨酥聲明：放棄補件

遭陸方暫停進口「傳被要求交配方」　佳德鳳梨酥聲明：放棄補件

新光三越首推米其林必比登年菜饗宴　春節禮品業績可望成長二成

新光三越首推米其林必比登年菜饗宴　春節禮品業績可望成長二成

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12/2起連續三天板橋市民廣場登場

「2022新北耶誕市集」精選80家特色店家　12/2起連續三天板橋市民廣場登場

關鍵字：

佳德鳳梨酥佳德糕餅伴手禮

讀者迴響

熱門新聞

即／乩童狠甩女信徒巴掌！太玄宮回應了

員工突失控「對草爺狂飆三字經」！

熊熊轟成語蕎「不要臉」切八段！撕破臉原因曝

什麼工作年薪破百萬？他曝1職業低調賺

她見繼父電腦都裸照　自己竟是女主角

6°C寒流衝進台灣　最凍時間曝

小甜甜結婚1年哽咽揭「渣男施暴羞辱」！下跪被吐口水

女友是按摩師傅「哥們偷朝聖爽翻」　他一看LINE綠慘

這組車牌拍出3712萬元天價　舉牌美女表情搶戲

室內濕度降不下來！內行曝2絕招：乾到手指裂開

寒流更強了探4℃　2最低溫時間點曝

台YTR赴日洗泡泡浴激戰小姐！揭「3大超狂密技」

TOYOTA INNOVA最長候車期曝光

邵庭東京住飯店「巨量娃娃放床上」期待神服務挨批

老夫妻殺死臥病女　她掙扎後仍亡

更多

最夯影音

更多
朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚

朱孝天吐發福原因：常被叫豬八戒　「如果我不能動了」老婆難過落淚
車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

車準備發動...見男孩靠近　保母汪用頭頂開努力阻擋

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

墨龍太子降駕甩女信眾巴掌　全場無人關心！網怒洗版廟方

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

爺喜喪靈前「父遭親戚打死」　兒哽咽：倒地還叫起來再打

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

鍾欣凌見徐乃麟嚇歪：我先回去！　看他掏出3萬元「拜託包養我XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面