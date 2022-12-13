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佳德鳳梨酥「拒給中國配方」被讚爆　他卻逆風喊：僅這項要詳填

▲▼民眾一早大排長龍到佳德消費。（圖／記者黃士原攝）

▲民眾一早大排長龍到佳德消費。（圖／記者黃士原攝）

記者周亭瑋／綜合報導

中國海關總署近日接連暫停台灣多項食品進口，連伴手禮名店「佳德鳳梨酥」也名列其中，被要求提供詳細配方比例，不過店家不願公開商業機密，毅然決然放棄。就有網友好奇，「為何中國會想得知配方？」不過有知情人跳出來，表示只有食品添加劑須詳實填寫比例，其他食材按照多寡排序即可。

網友在PTT發起討論，直呼「是中國鳳梨酥太難吃嗎？還是台灣鳳梨酥真的太強，好吃到中國那邊要用小手段拿到機密配方，為何中國會想得知台灣鳳梨酥配方？」

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▲。（圖／翻攝自PTT）

▲網友逆風留言。（圖／翻攝自PTT）

對此，就有知情網友反駁，「比例個屁！中國只要求一條要非常詳細，就是『食品添加劑』必須詳實填寫添加比例，其他材料是要從多到少詳實列出，不需要比例，你麵粉加最多就放原料的第1項，糖加第2多就放第2項。

他強調，這個食安法規在中國國內已實行多年，所以要求國外進口商必須照做，真正需要詳實填寫比例的，就只有「食品添加劑」，只要照規矩填，要過根本不難，「人家日本食品廠商幾乎全過，是台灣廠商幾10年來隨便填習慣了，以為中國跟10幾、20年前一樣審核很鬆，結果人家18個月前公布相關規定之後，這次對全世界來真的。」

▲▼民眾一早大排長龍到佳德消費。（圖／記者黃士原攝）

▲民眾到場支持。（圖／記者黃士原攝）

另外，不少鄉民則笑回，「問比例而已，就跟果汁要寫含量多少，最好是知道比例就會知道配方」、「美味蟹堡配方」、「你看到飲料寫含10%果汁，就會知道配方嗎」、「因為中國以為鳳梨酥是用鳳梨做的，沒想到是冬瓜」、「別鬧了，做食品有太多眉眉角角的手法」。

拉回「佳德鳳梨酥」昨晚發的聲明，他們強調於台灣創立，一路走來使用上等食材，把關品質，才能擁有國內外顧客長期信任，同時也以顧客至上為目標，「本店僅有一家，為求品質穩定良好，仍以在地經營為主，因此外銷與否，並不影響本店經營方向。」

根據《中國人民共和國食品安全法（2021修正）》，的確要求食品添加劑需要標明品種、使用範圍、用量等；而在製造或加工食品時使用的原料，並存在於產品中的任何物質，包括食品添加劑，應按照製造或加工時加入量的遞減順序逐一排列。

上面提到，加入量小於2%的原料，則不按遞減順序排列；當原料是複方原料（含有多種成分組成）時，可在複方原料後以括弧展開各項原料，並且依照遞減順序排列標示，不過當此複方原料使用量小於25%且有國家標準或行業標準名稱時，則可豁免展開。

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