周玉蔻反對中央禁用抖音　籲台人「一起玩」：舉辦兩岸創意大賽

▲周玉蔻。（圖／記者屠惠剛攝）

記者詹宜庭／台北報導

中國大陸平台抖音、TikTok（國際版）、小紅書的資安問題受到國際關注，我國數位發展部於12月5日禁止行政院及其所屬部會使用相關軟體。不過，資深媒體人周玉蔻13日卻喊話，政府不僅不應該禁止抖音、小紅書，更應該鼓勵所有台灣人一起玩，並大規模舉辦兩岸各地參與者創意大賽，將台灣的民主多元推廣出去。

行政院秘書長李孟諺12日於立院內政委員會答詢時表示，除了要求行政院所屬部會的公務員禁止使用抖音、TikTok（國際版）、小紅書等影音平台之外，也會協調其他4大院比照行政院辦理；行政院政務委員羅秉成也指出，公務人員若違法相關規定，會按照相關規定懲處。

周玉蔻今日在臉書發文表示，她支持禁止若干代表性晶片出口到中國，報復中共連續刁難我方農、漁、水產品輸中，但政府不僅不應該禁止抖音、小紅書，更應該鼓勵所有台灣人一起玩。

周玉蔻建議，民間、政府團體應大規模舉辦兩岸各地參與者創意大賽，將台灣的民主、多元、吵鬧、喧嘩、獨立思考等特色全部帶到抖音、小紅書去，「最後忍受不了的，必然是懼怕民意的中共！」

針對周玉蔻鼓勵「應該讓所有人一起玩」，有網友留言質疑個資問題，周玉蔻則稱「自己負責」；也有網友擔憂「孩子離開視線，自然很容易接觸到這些洗腦的訊息，他們都不懂如何判斷是非能力，我覺得太可怕了！」，周玉蔻則回應「您可以管制您的孩子，防止孩子被洗腦，媽媽要努力反洗腦。」