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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中國禁台灣貨　館長怒批民進黨：整天幹譙又要賺人家錢合理嗎

▲▼館長痛批民進黨 。（圖／翻攝YouTube「館長惡名昭彰」）

▲館長痛批民進黨。（圖／翻攝YouTube「館長惡名昭彰」）

記者張靖榕／綜合報導

台灣除了水產品之外，又有酒類與飲料遭到中國暫停進口，民進黨政府批評中國再度打壓，網紅「館長」陳之漢10日在直播中強調，「我不是在幫中國大陸講話」，他說台灣自己要罵中國，又想要賺人家錢，「合理嗎」？現在政府又要再打抗中保台的意識形態，「大家千萬不要理他」。

館長在直播中至少兩次強調，「我不是在幫中國大陸講話」，他指出這次有關部分酒類與飲料遭中國暫停進口，起因是我方未按照對方要求登錄相關資料，現在被禁了，「你是不是又要轉移焦點了」？

館長痛批民進黨政府現在又要打「抗中保台」，「我現在跟大家講，千萬不要理他，這個就是政府要負責的，台灣要負責的！跟中國一點關係都沒有。」

館長稱自己就是抗中保台、台獨分子，因此在經營店商時會盡量避免中國原物料，連他一個普通民間商人都知道的事，「政府到底在幹什麼」？他說民進黨政府當初是以「抗中保台」的政治架構及訴求執政，應該早就預想到會發生什麼事，「整天在訐譙中國，人家為什麼要買你的東西？」

民進黨執政至今6年，將邁入第7年，館長再批說要幫民間業者找中國以外的其他出路，卻也沒有做到，民進黨都把時間花在選舉上，現在又要藉著中國暫停進口來製造仇恨，但民眾若真要怪，就要怪政府。

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關鍵字：

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