館長開噴「垃圾中的垃圾」　怒飆民進黨：把年輕人當白痴

記者曾筠淇／綜合報導

「館長」陳之漢近期頻頻開罵民進黨，昨（7）日更談及民進黨限制抖音是「又在意識形態」，那要不要也禁YouTube？他還開噴，大家要民進黨檢討為何敗選，「結果你檢討就是因為抖音啦」、怪年輕人，怎麼都在檢討別人？「亂七八糟、莫名其妙、垃圾中的垃圾！」

館長昨日在直播時表示，現在很多人都是網路重度使用者，一則有趣的影片會出現在抖音上，也會出現在YouTube、FB上，「就問大家，抖音不好嗎？不好的定義是什麼？上面有一些央視的新聞、有一些假新聞、或是國民黨在上面，啊民進黨有沒有在上面？有嘛，民進黨也有在上面」，那YouTube有沒有央視新聞？「YouTube要不要順便禁一禁，所以你根本又在意識形態，又在意識形態，又、又在意識形態、又在意識形態、又」。

接著，館長表示，人民要民進黨檢討這次為何敗選，「結果你檢討就是因為抖音啦，就是因為FB啦，亂講啦、栽贓啦！」怪年輕人不投票、怪年輕人看抖音，「把年輕人當白痴嗎？年輕人是白痴嗎？還是你們是白痴？你們自己做不好，你敢不敢檢討？」

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館長更狂罵，「怎麼都在檢討別人啊？亂七八糟、莫名其妙、垃圾中的垃圾！意思就是說他們（指民進黨）做得很好啦！就是抖音洗腦年輕人，年輕人這次出來沒有投票啦，這就是民進黨輸的原因啦，哇X我服了，講起來就是這樣，灌輸這種觀念 」。

▲館長狂噴民進黨。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對此，館長也反過來舉例，說按照民進黨的思維，「我也覺得說民進黨在荼毒全台灣人，講這種弱智的新聞、弱智的發言，看久了大家都變弱智，看久了大家都被洗腦，所以要不要下架民進黨所有新聞？我覺得要吧？甚至連你們名嘴節目都下架吧！」

館長還說，名嘴節目都在亂講，說他講年輕人有三分之一是黑道，「你看一個新聞剪輯、鬼剪輯、鬼之剪輯，就可以說館長說三分之一黑道，他X那影片還三年前、四年前，那我也說你在洗腦我的館粉嗎？把我們館粉當弱智、你在荼毒我們館粉啦！那你也要下架，這話就不是這樣講」。

館長也感嘆，「今天講對你（指民進黨）有利的話就是言論自由，就是他X的自由正義；今天講對你不利的話，就是抹黑、就是造謠、就是洗腦，洗腦台灣的年輕人，請問你的標準在哪裡？」他更提到，難怪現在大家都調侃「綠的可以你不行」，這就是迴力鏢，「你可以抹別人，人家不行」。

針對抖音的資安輿論議題，有數位部官員表示，先前發布危害國家資通安全產品使用限制原則規範時，就有限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都是危害國家資通安全產品，因此原本就有限制部門資通設備與所屬場域不能下載使用。至於校園是否也要禁用？教育部長潘文忠坦言，教育部後續會再和數位部進行跨部會討論，並強化各大學資通訊安全，中小學也會有因應處置措施，但詳細內容都還要進一步研擬討論。

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