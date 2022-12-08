　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

館長開噴「垃圾中的垃圾」　怒飆民進黨：把年輕人當白痴

記者曾筠淇／綜合報導

「館長」陳之漢近期頻頻開罵民進黨，昨（7）日更談及民進黨限制抖音是「又在意識形態」，那要不要也禁YouTube？他還開噴，大家要民進黨檢討為何敗選，「結果你檢討就是因為抖音啦」、怪年輕人，怎麼都在檢討別人？「亂七八糟、莫名其妙、垃圾中的垃圾！」

館長昨日在直播時表示，現在很多人都是網路重度使用者，一則有趣的影片會出現在抖音上，也會出現在YouTube、FB上，「就問大家，抖音不好嗎？不好的定義是什麼？上面有一些央視的新聞、有一些假新聞、或是國民黨在上面，啊民進黨有沒有在上面？有嘛，民進黨也有在上面」，那YouTube有沒有央視新聞？「YouTube要不要順便禁一禁，所以你根本又在意識形態，又在意識形態，又、又在意識形態、又在意識形態、又」。

接著，館長表示，人民要民進黨檢討這次為何敗選，「結果你檢討就是因為抖音啦，就是因為FB啦，亂講啦、栽贓啦！」怪年輕人不投票、怪年輕人看抖音，「把年輕人當白痴嗎？年輕人是白痴嗎？還是你們是白痴？你們自己做不好，你敢不敢檢討？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

館長更狂罵，「怎麼都在檢討別人啊？亂七八糟、莫名其妙、垃圾中的垃圾！意思就是說他們（指民進黨）做得很好啦！就是抖音洗腦年輕人，年輕人這次出來沒有投票啦，這就是民進黨輸的原因啦，哇X我服了，講起來就是這樣，灌輸這種觀念 」。

▲▼館長表示，「支持民進黨最丟臉」這是年輕人的共識。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長狂噴民進黨。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

對此，館長也反過來舉例，說按照民進黨的思維，「我也覺得說民進黨在荼毒全台灣人，講這種弱智的新聞、弱智的發言，看久了大家都變弱智，看久了大家都被洗腦，所以要不要下架民進黨所有新聞？我覺得要吧？甚至連你們名嘴節目都下架吧！」

館長還說，名嘴節目都在亂講，說他講年輕人有三分之一是黑道，「你看一個新聞剪輯、鬼剪輯、鬼之剪輯，就可以說館長說三分之一黑道，他X那影片還三年前、四年前，那我也說你在洗腦我的館粉嗎？把我們館粉當弱智、你在荼毒我們館粉啦！那你也要下架，這話就不是這樣講」。

館長也感嘆，「今天講對你（指民進黨）有利的話就是言論自由，就是他X的自由正義；今天講對你不利的話，就是抹黑、就是造謠、就是洗腦，洗腦台灣的年輕人，請問你的標準在哪裡？」他更提到，難怪現在大家都調侃「綠的可以你不行」，這就是迴力鏢，「你可以抹別人，人家不行」。

針對抖音的資安輿論議題，有數位部官員表示，先前發布危害國家資通安全產品使用限制原則規範時，就有限制不能使用中製軟體，抖音、TikTok（國際版）、小紅書等都是危害國家資通安全產品，因此原本就有限制部門資通設備與所屬場域不能下載使用。至於校園是否也要禁用？教育部長潘文忠坦言，教育部後續會再和數位部進行跨部會討論，並強化各大學資通訊安全，中小學也會有因應處置措施，但詳細內容都還要進一步研擬討論。

超夯品開箱！內有限定優惠碼～

►萬歲牌堅果一包20元！超強功效一圖看

 ►一餐50元搞定！調理包「5分鐘上桌」小資族變大廚

►►►想看更多就點「抗漲專區」讓你買到爽！◄◄◄

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►手刀購5片式平口褲!三花獨家3件只要$597

ET快訊
C羅「坐板凳」14年來首度沒先發　親姊怒轟：羞辱人！
女兒念書拼升等　父：讀書有什麼用！趁她洗澡潑汽油縱火
凌晨5.6地震成因出爐！　氣象局曝餘震機率
泫雅分手「脫光上半身」！　網一看超心疼
廖科溢「劈5女」醜聞狂爆！　鹹濕對話曝：把妳腿掰開
快訊／吳怡農首拋政見！　遷建松山機場蓋公園
好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！　會員嚇：差點做了
館長開噴1政策「垃圾中的垃圾」：民進黨把年輕人當白痴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

北極轉出「三極渦」　冷空氣高機率流向台灣！下周恐迎冷氣團

花蓮5.6地震全台有感　專家：正常能量釋放「不是大地震前震」

凌晨發生5.6地震屬「背景地震」　成因出爐！氣象局曝餘震機率

館長開噴「垃圾中的垃圾」　怒飆民進黨：把年輕人當白痴

日本朋友嫌棄台灣夜市「1問題」！鄉民全認了：他說的是事實

好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！會員嚇：差點也做了

教部推動視聽教室優化　全台1338所國中小受惠

寒假返鄉！高鐵加碼44班大學生5折優惠列車　12／9開搶

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

假裝看手機拿到就往外衝　門打不開...小偷尷尬走回

江宏傑：第二季我人生出現一些事情QQ　「考慮飛日本慶功」錢薇娟.郭泓志想跟

女CEO過生日...4歲女兒「親做蛋糕」 祝福超暖心：希望媽媽不累QQ

遭威脅「再弄黑道就開槍」　王鴻薇親報案：已申請隨扈

跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

北極轉出「三極渦」　冷空氣高機率流向台灣！下周恐迎冷氣團

花蓮5.6地震全台有感　專家：正常能量釋放「不是大地震前震」

凌晨發生5.6地震屬「背景地震」　成因出爐！氣象局曝餘震機率

館長開噴「垃圾中的垃圾」　怒飆民進黨：把年輕人當白痴

日本朋友嫌棄台灣夜市「1問題」！鄉民全認了：他說的是事實

好市多換卡「他超前部署1件事」慘歪！會員嚇：差點也做了

教部推動視聽教室優化　全台1338所國中小受惠

寒假返鄉！高鐵加碼44班大學生5折優惠列車　12／9開搶

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

散步完摸到腫塊　《寵物當家之旅》第三代旅犬「雅春」患淋巴癌

2025非核家園問不得？　吳怡農嗆記者「以為跟王鴻薇發言人對話」

跨年元旦車潮湧現時間曝　省道防23處地雷「蘇花恐連塞12小時」

快訊／打電話恐嚇王鴻薇「再提黑道就開槍」　高雄廚師5萬交保

永康警防制交通事故最給力　中華路A2交通事故降幅達57％

北極轉出「三極渦」　冷空氣高機率流向台灣！下周恐迎冷氣團

巴西維尼修斯表現超搶眼　歸功皇馬主帥「他給我很多信心」

大江耶誕市集熊熊馬戲團、攤車美食像歐洲　華泰美式節慶風滿滿

美國多快能夠「不依賴」台灣晶片？　英特爾執行長：永遠無法

今天非贏不可！年終賽第2戰　周天成對金廷、戴資穎戰布沙南

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

生活熱門新聞

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

獨／懷孕陪1歲女抗癌　產後她和丈夫也罹癌「希望女兒長大忘了痛」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

結婚3年「才知婆婆爽拿5萬」　老公1句讓她心死

3縣市豪大雨！下週「近冷氣團」強冷空氣來襲12℃

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

妻聽不懂「面速力達母」　夫傻眼求助

高雄男恐嚇王鴻薇「吃子彈」落網　謝欣霓超酸4猜測全槓龜

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

妹子逛好市多險遭竊！會員曝收據重要性

妹子「脫罩」在公園運動！1寶媽怒拍肩：別害人

更多熱門

相關新聞

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上

民進黨正副議長選舉排黑　綠委籲藍跟上

各縣市議會正副議會議長選舉在即，民進黨中常會甫通過議會黨團、黨籍議員不得決議支持具有黑金背景人選的決議，另民進黨立法院黨團也主張修法排除涉「黑、金、槍、毒」者參選。對此，立委林楚茵透過臉書表示，呼籲國民黨快跟上， 不要說一套做一套，否則正副議長選舉將是其「挺黑現形日」。

大戰館長4天　吳欣岱確診

大戰館長4天　吳欣岱確診

館長認證支持民進黨最丟臉　這是年輕人共識

館長認證支持民進黨最丟臉　這是年輕人共識

鄭家純要國民黨「掃黑」：2024再遊行一次嗎

鄭家純要國民黨「掃黑」：2024再遊行一次嗎

插畫家「台灣1/3年輕人是肥宅」致敬館長

插畫家「台灣1/3年輕人是肥宅」致敬館長

關鍵字：

館長陳之漢民進黨

讀者迴響

熱門新聞

百萬網紅直播被當街刺死！　竟是同行為了4萬元下毒手

快訊／花蓮00:54發生有感地震　國家警報響了

廖科溢再被爆料　B女為他墮胎2次

「台積電年薪50萬」爸喊窮　開豪車又竹北買房！兒傻了

Wendy分手後「內衣掉半球」尺度全開！

廖科溢遭連環爆劈腿　秦綾謙發聲「謝謝你這麼衝」

珪藻土地墊「雙腳急速秒乾」！神人推1物：更吸水

JKF女郎私密片遭疑「男主是黑男」　女友出面：24小時監控

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

運彩下200賺112萬元！他被封「未來人」發錢

廖科溢爆聊8天閃婚　9年前妻發聲

NBA最正女記者確定來台！在球場都穿兩截式低胸

花蓮凌晨發生5.6地震　全台有感

半夜劇痛一摸滿手血　竟是老鼠咬

垃圾車奪她兒命：打開屍袋才知是真的　行車紀錄器竟消失

更多

最夯影音

更多
挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！

挑戰把球踢進角落小洞　不怕失敗堅持練10年！
台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

台北市加強掃蕩大臨檢　酒店妹只穿比基尼排隊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

Wendy承認分手孫生「去找瞎妹們約吧」　「和陌生男逛街被目擊」：別這麼無聊

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

張蘭直播蹭大S海撈上億　利菁「我不會這樣做」：我還想做人

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

照顧寶寶「靈魂被吸乾」　貓哥表情超厭世放棄掙扎

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面