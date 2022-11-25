教部釋利多！國際技能競賽在學國手　參加技高教師公費師培機制

▲潘文忠宣布，從112學年度起，國際技能競賽在學國手，可參加技高教師公費師培機制。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

我國歷年來在國際技能競賽皆有非常傑出亮眼成績，為能延續每屆獲獎國手專業技能上永續與發展，教育部長潘文忠今（25日）宣布，從112學年度起，啟動技高教師公費師資培育機制，針對獲選國際技能競賽的在學國手，規劃其在就讀科大的技高公費師培機制，國手們在修完教育學程並通過師資檢定後，將可以分發為公立技高擔任正式老師。

由教育部主辦的111學年度全國高級中等學校工業類學生技藝競賽，今天在臺台北市南港展覽館舉辦頒獎典禮，今天共頒發28個職種、172座個人金手獎與281位優勝名次，潘文忠並在現場宣布，自112學年度起，教育部啟動技高教師公費師資培育機制。

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潘文忠指出，我國歷年來在國際技能競賽皆有非常傑出亮眼成績，為能延續每屆獲獎國手專業技能上永續與發展，政府除繼續協助獲獎國手與產業合作持續深化技術投入產業外，將從112學年度啟動「國際技能競賽國手參加技高公費師資培育計畫」，針對獲選國際技能競賽的在學國手，規劃其在就讀科大的技高公費師培機制，國手們在修完教育學程並通過師資檢定後，將可以分發為公立技高的正式老師，未來職涯發展將多一項穩定工作選擇，技能優秀選手專業技能也將能永續與傳承。

教育部表示，已經協請勞動部針對第45、46屆國際技能競賽且目前仍在大學就讀的國手，進行未來擔任從事公立技高專業群科教師的意願調查，後續將協調公立技術型高中設置公費教師名額，並在112年專案媒合具有意願國手在其就讀學校辦理公費培育教育學程；未來修畢學程並通過師資檢定後，教育部將分發成為公立技術型高中的正式老師。

