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勇奪5大獎！東區醫療網深具花東特色　競賽評審公開讚揚

▲花蓮縣衛生局主責東區醫療網計畫成效亮眼，勇奪四大獎殊榮，成績為全國之冠。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

花蓮縣衛生局主責東區醫療網計畫成效亮眼，勇奪四大獎殊榮，成績為全國之冠。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣衛生局主責110-111東區醫療網計畫成效亮眼，在衛生福利部辦理的「111年度全國醫療區域輔導與醫療資源整合計畫成果發表競賽」中，勇奪成果卓越獎第一名、地方特色獎第一名、海報競賽創意設計獎及成果呈現獎等四大殊榮，成績為全國之冠，計畫合作的佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院也榮獲東區標竿醫院績優獎。
 
花蓮縣衛生局衛生局朱家祥局長表示，今年東區醫療網計畫勇奪四大獎項，與醫療網各委員分享成果與榮耀，突破2018年東區榮獲三冠王的紀錄，創全國之先，也是醫療網推動30年來最受好評的成績，同時慈濟醫院緩和醫療科及心蓮病房謝至鎠主任分享推動偏鄉安寧緩和的成果也獲得標竿醫院殊榮，這些榮耀得來相當不易，尤其在偏遠狹長的花東二縣，要挑戰整合分布不均的醫療資源，還要因應花東地區的特殊性發展出具有在地特色的模式，能夠將困境轉換成動力，完全是成功整合資源發揮團隊力量才有的成果。

▲花蓮縣衛生局主責東區醫療網計畫成效亮眼，勇奪四大獎殊榮，成績為全國之冠。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

▲▼花蓮慈濟醫院推動偏鄉安寧緩和的成果也獲得標竿醫院殊榮。

 朱家祥進一步表示，花蓮縣衛生局有幸主責東區醫療網計畫，非常感謝花東二縣的團隊，包含兩縣衛生局、健保署東區業務組、各級醫療機構、居家護理機構及住宿式機構、長照單位等通力合作，加上慈濟醫院緩和醫療科及心蓮病房團隊的專業支援，依據東區的現況扎實推動「醫療區域內急性後期醫療」及「安寧緩和照護」兩大議題，透過盤點資源、發現困境、制定策略，尤其在安寧緩和議題非常深入且廣泛的推動社區、機構式安寧，創全國之先的做法有：建立機構式安寧緩和教學模式、由心理師帶領照護者支持團體、以視訊課程及實體見習辦理安寧各類專業訓練、建立花東遠距傷口諮詢LINE群組及安寧療護數位化照護平台提供多文字語言版的照護資源、看見多元族群文化差異在安寧照護的影響、調查呈現疫情期間各類醫療照護人員對安寧的認知與建議等。
 
此次全國競賽中委員於評審公開讚許：「東區醫療網計畫真正落實整合各類資源的價值，目標明確並符合東區需求，透過各類照護人員專業訓練培植在地人力，並且將照服員納入安寧照護團隊中重要一環，執行過程中遭遇疫情高峰，於疫情挑戰中看見生命尊嚴與價值的重要性，著重處理高齡社會所面臨的照護困境，將花東醫療困境轉化為特色，無論是計畫績效與發展花東創新模式都值得嘉許。」

▲花蓮縣衛生局主責東區醫療網計畫成效亮眼，勇奪四大獎殊榮，成績為全國之冠。（圖／花蓮縣衛生局提供，下同）

另外，海報競賽創意設計獎及成果呈現獎是由全國各縣市與會人員公開投票產生，本次因為成果豐碩獲得最多人的投票支持與肯定，獲此獎項更顯彌足珍貴。
   
區域醫療網計畫目前已進展至第九期，東區醫療網涵蓋區域包含花蓮、台東兩縣，兩縣衛生局各自主責2年，透過邀集醫療、照護、法律、管理等公私部門的專家擔任推動小組委員，並組成跨領域的輔導專家團隊，因應地方特色擬定策略，整合資源專業輔導花東二縣相關機構，共同推動突破現有困境。

明年開始該項計畫將交由台東縣衛生局主責，期許花東二縣能繼續循著已經奠定的基礎，在第九期醫療網未來的2年計畫中，做出亮眼且值得全國效法的模式，將鄉親的健康照護落實到全人、全家、全程，讓在地老化不再是夢想，專業醫療不再只能在醫院獲得，花、東二縣衛生局及各醫療機構定能持續攜手，再創花東榮耀。

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