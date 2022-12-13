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台灣什麼東西比國外便宜？　鄉民列「整排清單」喊：都很俗

▲▼錢包,沒錢,窮。（圖／記者劉維榛攝）

▲近年來物價飆漲，民眾荷包也不斷縮水。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者郭卉寧／綜合報導

隨著物價飆漲，許多東西不再親民，民眾的荷包也不斷縮水。近日，就有一名網友表示，原本以為台灣物價很便宜，但近幾年才發現多數商品的價格其實很高，讓他不禁好奇發問：「台灣有哪些東西價格真的很便宜？」貼文引起廣大討論，也有不少人細數台灣便宜的物品。

原PO在PTT八卦板指出，之前以為和其他國家相比，台灣的物價算是很便宜，但近年來卻慢慢改變看法，發現台灣多數商品的價格其實都偏高，尤其民生必需品更為明顯，「像是房屋這種每個人都有需求的，像是牛奶、雞蛋這種人體所需的重要營養素，和其他國家相比，台灣還有什麼東西是可以算便宜的？」

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月光族,沒錢,窮,吃土。（圖／記者李佳蓉攝）

▲原PO表示，台灣物價其實並不便宜。（示意圖／記者李佳蓉攝）

貼文曝光後，隨即引發網友熱議，不少人紛紛點名「人力」很便宜，「你的薪水」、「人力便宜啊」、「社畜很便宜」、「月經題了，奴力便宜」、「人力，其他都貴」、「人力啊，去國外修個車看要多少」、「人工超便宜好嗎，做工地的日薪跟國外比也是超低」、「人力便宜啊，在國外工作10年就有房了」。

不過，也有一票人認真比較台灣和國外商品價格的差異，表示台灣的蔬果、手搖飲及醫療等都相對便宜，「水果還是很便宜」、「計程車車資」、「油水電是還蠻便宜的」、「珍珠奶茶，國外都賣超貴」、「手搖漲不少了，但還是比國外便宜很多」、「大眾運輸，也就這個很有優勢了」、「醫療，便宜到外國人來全自費＋旅遊都遠比在他們國家便宜」、「公立學校學費，我美國朋友聽到台灣好的高中大學都是公立的都很驚訝」。

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