1歲女娃被粗心阿祖鎖在車內　她自行脫困影片曝光！網讚太聰明

▲美國一名1歲女娃被鎖在車內，聰明自行脫困。（翻攝自抖音@apriannalukie4）



文／鏡周刊

儘管每年世界各地都會發生數起將孩子留在車上致死的案件，但仍有人會犯同樣的錯誤造成遺憾。近日美國一名1歲的女娃就被粗心的家人獨自鎖在車內，但聰明的女娃很快地就自行開鎖脫困，逃脫過程影片在網路上引發熱議，不少人都大讚她太聰明了。

據《Newsweek》報導，事發在美國南卡羅來納州格林伍德縣（Greenwood County），一名母親表示，她與1歲的女兒和祖母一同到墓地悼念親戚，母親表示她不想待在墓地太久，便沒有把車鑰匙拔掉，直接下車準備到後座把女兒帶出來，卻發現後門是鎖的，她便請她祖母幫忙開個門，沒想到祖母操作錯誤，不但沒把後門打開，還將車子的所有門都鎖上了。

該名母親表示，祖母發現自己釀禍後很緊張並試圖求救，但她發現坐在安全座椅上的女兒自行掙脫安全帶爬出，便在副駕窗邊引導女兒從後座爬到副駕駛座，再引導她開鎖，女兒也果真如她的指示成功自行脫困，結束一場驚魂記。

該名母親事後將女兒逃脫的過程上傳到抖音分享，引發網友熱議，紛紛大讚女兒實在是太聰明了，「我的孩子只會哭」「妳真的很幸運」「天才寶寶欸」「太神啦」。

【點擊看完整全文】



更多鏡週刊報導

特斯拉內驚見米格魯翻肚昏倒 車主「拜託不要打破窗戶」曝真相

視障女花15年終遇「守護天使」 訓練師竟將牠關車5小時熱死

最凶太子爺！起乩暴怒賞信徒巴掌 「廟方無人理」遭罵翻