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華南金控圓夢足球營首站落腳南投　捐百萬基金+企甲外籍球星指導

▲華南金控捐贈100萬元協助南投足球發展，「圓夢足球營」同步開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲華南金控捐贈100萬元協助南投足球發展，「圓夢足球營」同步開幕。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

卡達世足賽14日凌晨將進入4強準決賽，華南金控集團應世足熱潮，啟動「華南勇敢足夢計畫」，幫助偏鄉發展足球運動，選擇南投作為首站辦理「華南圓夢足球營」、捐贈百萬足球發展基金及訓練用球，日前並邀請企甲聯賽的外籍明星球員班吉與戴明陸同赴南投親自指導小球員、分享經驗。

「華南勇敢足夢計畫」啟動暨「華南圓夢足球營」開幕儀式，11日於南投市營北國中舉行，華南金控集團董事長張雲鵬除捐贈100萬元足球發展基金，由副縣長陳正昇代表接受，也捐贈40顆世界盃官方用球給雙龍國小、太平國小、乾峰國小與文昌國小等學校，充實訓練資源，同時邀請各校110名足球學員、縣議員暨縣足委會主委簡峻庭、縣議員暨縣棒委會主委張嘉哲、南投縣體育會總幹事洪銘惠、中華足協副理事長趙榮瑞等一同開球。

▲華南金控捐贈100萬元協助南投足球發展，「圓夢足球營」同步開幕。（圖／南投縣政府提供）

張雲鵬表示，體育發展要收穫甜美果實，就要從基層開始紮根，而南投縣是國內最晚成立足球委員會的縣市，且地理位置處於山區、人口外移嚴重，導致資源相對匱乏，因此與南投縣體育會足委會合作，捐贈100萬元專款作為112年偏鄉足球發展基金，可供偏鄉國小足球隊出外比賽交流、聘用專任教練。

▲華南金控捐贈100萬元協助南投足球發展，「圓夢足球營」同步開幕。（圖／南投縣政府提供）

張雲鵬說除了捐款，同時於營北國中舉辦足球營，邀請南投偏鄉正在發展足球的學校球隊參與，並帶入「世界級」的資源：包括世足賽官方用球，並使用FIFAGrassroots教材，也由專業教練及企甲聯賽的外籍球星班吉與戴明陸進行指導與經驗分享，希望幫助小朋友們提升足球實力、勇敢地追逐足球夢想，進而培養出更多優秀球員、讓南投足球能踢向全世界。

陳正昇表示，南投縣在3年多前還是足球沙漠，在中華足協副理事長暨台體大教授趙榮瑞的用心協助推動，帶領學生深入南投各校指導學生，為全縣足運奠定良好基礎，如今又有華南金控挹注發展基金，南投足球運動未來可望在台灣足壇佔一席之地。

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