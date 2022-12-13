全球瘋世足！阿扁憶台灣足球十年計畫　嘆因「一原因」被反對

▲中華男足。（圖／中華足協提供）



記者杜冠霖／台北報導

世界盃足球賽風靡全球，也有立委關心台灣國家足球訓練基地設置狀況，代理體育署長林騰蛟12日指出，會再納入國家運動園區整體興設續期計畫評估。對於台灣足球發展，前總統陳水扁13日表示，自己2006年曾提出「十年一圓足球夢」，目標訂在2018年台灣要打進全球32強，結果有人以戕害兒童身心發展為由反對而不了了之。

全球瘋世足，今年更破紀錄有3支亞洲球隊打入16強佳績，而台灣男足排名卻自124名下滑到157名，女足則是差一勝在亞洲杯出線、創下32年來最接近世界盃的時刻，卻是亞洲盃12支球隊中，唯一未有訓練基地使用的國家。

陳水扁在其任內曾經提議，由政府出資200萬美元送20位小朋友到巴西足球學校訓練10年，並訂下2018年台灣打進全球32強的目標。

該提議計劃，由政府選拔20位、年齡不超過10歲、體能優異的小朋友，提供每人每年1萬美元的公費，送到巴西最好的足球學校訓練10年。

陳水扁回憶，2006年在「阿扁總統電子報」發表《十年一圓足球夢》的文章，內容指出，由政府選拔二十位年齡不超過十歲，體能優異的小朋友，提供每人每年一萬美金的公費，送到巴西最好的足球學校訓練十年，全部經費不超過兩百萬美金。

陳水扁表示，此外，畢業後並幫助爭取到世界第一流的職業球隊踢球，目標訂在2018年台灣要打進全球32強，揚威於世界杯的球場上。

對於該規劃，陳水扁感嘆，結果有人以戕害兒童身心發展為由反對而不了了之。如今看來，日韓能、台灣的足運還是漫漫長路。