中國擋130萬訂單賠很慘？「台酒11月營收」曝光　他驚：別鬧了好嗎

▲台啤遭中國封殺。（圖／記者蔡紹堅攝）

記者朱祖儀／綜合報導

中國海關總署9日宣布，禁止台啤、黑松沙士、金車噶瑪蘭威士忌進口，台酒10日也證實，12月出口中國約130萬元訂單已全數暫停出口，消息曝光後掀起討論。但臉書粉專「好色龍」表示，台酒光是今年11月營收就高達58億，現在只是大陸阻擋130萬元訂單，就說得好像台酒要倒了，「不要鬧了好嗎」。

台酒指出，去年下半年台灣玉山高粱酒已經被中國撤銷登記，現在換成台灣啤酒，「全世界只有中國進口是採登記制！」台酒也說明，去年中國宣布進口產品都要採登記制，他們便在今年初趕去登記，當時也已經通過，還有中國代理商來訂貨，結果8月突然要求補件，現在甚至被列為進口禁止名單，導致出口中國金額約130萬元訂單全數暫停，對此感到相當無奈。

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此事曝光後，隨即引起不少網友討論。但「好色龍」在臉書發文表示，看了台灣菸酒今年11月的營收，發現竟然高達58億，「然後左岸阻擋了130萬元的訂單，報得像台酒要倒了一樣，我酗酒最嚴重的時候，一個人一個月光台啤就能喝掉一萬左右，不要鬧了好不好」。他也驚呼，最震驚的是，國人酒精消費力有夠可怕，「這還只是台酒欸」。

不少網友看到後紛紛笑說，「台灣小島喝威士忌喝到全世界銷量前三名，我聽到完全無法理解」、「130萬感覺社區雜貨店一個月就能解決」、「看到130幾萬，我也認為金額怎麼這麼少，根本台灣就能COVER過」、「台北有些店一個晚上賣台啤就快破萬了，要是遇到週末連假加成效應更大」、「婆婆媽媽冬令進補應該也貢獻不少？我媽煮麻油雞真的是完全不加水，六罐米酒下去，沒有在開玩笑的」。

針對中國拿台灣啤酒、金門高粱、黑松沙士等產品開鍘，總統府發言人張惇涵10日表示，近日中國頻以行政註冊為手段，造成台灣產品出口到中國受阻，此舉無助兩岸貿易正常往來，政府表達嚴正關切，也啟動因應措施，與相關單位持續溝通，並全力協助相關業者。行政院長蘇貞昌也說，中國用不符合WTO相關的規範，以行政註冊的手段，來對貿易行為進行相關干預，在世界各國是獨有的做法，政府會盡量和中國相關單位溝通來爭取。