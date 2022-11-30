雙主廚重現王令麟家傳年菜！六福攜手「王奶奶」聯名年菜首賣

▲王令麟最愛的媽媽味！東森攜手六福推出五星級年菜 經典傳承王奶奶手藝。(採訪撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森購物在春節特別推出六福客棧與「王奶奶」聯名合作年菜套餐。（圖／記者周宸亘攝，下同）

記者楊智雯／台北報導

每個家專屬的家常味是全家人最深刻的記憶，過年團圓時東森集團總裁王令麟更是懷念母親「王奶奶」的一手好廚藝，不僅美味更是精神支柱，對王家第三代主廚Jesse王辭杰來說，最想念奶奶的私房料理，肚子餓時奶奶總像變魔法瞬間端出好料，當了廚師後才知道，原來奶奶的「魔法」很簡單，就是在美味好手藝中，摻一味「給家人的愛」。

▲王家第三代主廚Jesse王辭杰(左2)與六福主廚朱昱瑋(右2)共同研發經典菜色。

過年全家要團圓圓滿，一定要有豐盛的山珍海味，東森購物在春節特別推出六福旅遊集團與「王奶奶」聯名合作年菜套餐，由王家第三代主廚Jesse王辭杰與六福主廚朱昱瑋共同研發，主廚朱昱瑋說：「主廚Jesse延續奶奶拿手好菜精神，我想把六福客棧經典口味在年節時分享給更多人，促成了這次合作的動機」，結合上海菜的濃油赤醬、粵菜的濃郁老火以及主廚Jesse擅長的西方創意巧思，攜手端出經典味道的5道年菜。

▲5道年菜結合上海菜的濃油赤醬、粵菜的濃郁老火，以及主廚Jesse擅長的西方創意巧思。

▲「鮑魚芽白燉玉鳳」融合王奶奶嚴選食材的堅持。



這次研發的年菜以保暖、豐盛為主要訴求，兩大主廚花很多心思研究食材挑選，王家第三代、暖心主廚Jesse王辭杰說：「記憶中奶奶的菜非常多元，每當奶奶學一道菜，餐桌上就會有新的味道」，這次跟六福合作的年菜，每一道都是在王奶奶餐桌會出現的菜，主廚Jesse進一步說明5道菜特色，「鮑魚芽白燉玉鳳」融合奶奶嚴選食材的堅持，鮑魚一定要新鮮不能用罐頭的，雞要嫩、吃起來不能柴，湯頭更不是單純的雞湯，而是以上海名菜「醃篤鮮」醃肉燉鮮肉「細火慢燉」的做法，能嘗到湯頭濃厚鮮美的味道。

▲「映月飄香蜜東坡」結合王奶奶的五花肉月與六福客棧經典東坡肉的精髓。

王奶奶的招牌菜是紅燒肉，也是主廚Jesse王辭杰的拿手菜，Jesse王辭杰說，「要重現這道料理並融合六福集團的招牌東坡肉最不容易，一般東坡肉都很大塊，外面入味中間沒有入味，研發過程我們切了很多塊五花肉，不停重複嘗試找到我們認為最完美的大小後，再放入秘制中藥香料以古法烹調」，加上主廚朱昱瑋堅持每塊東坡肉手工綁呈現最美好的滋味，終於完成口感佳又入味的「映月飄香蜜東坡」。

▲「醉翁紹興浸鮮蝦」致敬王奶奶，加紅露酒與紹興酒將鮮味提升到極致。

▲「芋香臘味米糕」裡面加了芋頭，以及主廚朱昱瑋費時多日親手製作的道地臘腸。

▲「糖醋果香鱸魚」的糖醋醬用新鮮番茄熬煮。

要傳承王奶奶的味道可不容易，主廚Jesse王辭杰在每道經典年菜中都加入王奶奶的「秘方」，醉蝦一般都是加紹興酒製作，這次的「醉翁紹興浸鮮蝦」致敬王奶奶，加紅露酒與紹興酒將鮮味提升到極致；王奶奶也喜歡吃芋頭，所以「芋香臘味米糕」裡面加了芋頭，以及主廚朱昱瑋費時多日親手製作的道地臘腸，米糕每一口吃起來都有芋頭的香氣及濃郁的臘味；年節一定要的全魚「糖醋果香鱸魚」料理，則融合王奶奶的「糖醋魚」作法，糖醋醬用新鮮番茄熬煮，酸甜中還帶著鳳梨的果香。

▲東森購物獨家開賣六福旅遊集團與「王奶奶」聯名合作年菜套餐，東森價2980元，限量150組。

主廚Jesse王辭杰說「奶奶喜歡家人聚在一起吃飯，因此每次家人們聚在一起她就非常開心」，想要讓更多人在外也可以吃到家的味道，東森購物12/1(四)晚上22:00，在47台獨家首賣六福與「王奶奶」聯名合作年菜套餐傳遞家的味道，一次買到5道經典功夫年菜只要東森價2980元，限量150組，並加贈六福集團下午茶買一送一券，讓在家圍爐的人可以一起輕鬆準備美味又兼顧孝心的五星料理！

《六福經典傳承·五福臨門年菜組》12/1 (四)22:00 東森購物47台