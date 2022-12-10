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邀女友回家過年　逼準備「20個紅包」！他被拒怒了：妳不值得嫁來我家

▲▼年夜飯。（圖／pixabay）

▲原PO想找女友回家過年。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

結婚後要適應另一半的家庭，相當不容易。一名網友表示，和女友交往半年了，因為他們家是大家庭，有很多事情要處理，所以邀請女方到家中過年「當作來實習」。但沒想到他要對方初四才能回家，且要準備20個1000元紅包，女方聽到後竟提出分手，讓他氣得罵「妳根本不值得嫁來我家」。

原PO在臉書「匿名2公社」發文表示，和女友交往半年、也同居3個月了，因為他家是大家庭，他想讓女友提前熟悉準備流程，以後才知道該如何煮飯菜、招呼親戚、拜祖先等，所以詢問對方農曆春節時，要不要到他家「實習」。女方聽到後回應想要回家過年，但他仍堅持說「妳初四再回去就好，反正妳回去，也只是想拿妳爸媽的紅包吧」，未料女友聽到後竟氣得甩門離開。

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過幾天之後，原PO又再次提醒女友說，到他家如果拿到長輩的紅包，都需要歸還回去，「總不能讓我們家的人，覺得妳是一個現實的人吧？」還要求對方記得準備20個1000元紅包，要發給親戚的小孩，「不過2萬元而已，這點小錢妳不要省，這樣以後妳嫁過來，以後大家相處才會好」。

▲▼ 過年發紅包,紅包 。（圖／記者嚴云岑攝）

▲原PO叫女友準備20個千元紅包。（示意圖／記者嚴云岑攝）

女友聽到後當場暴怒，提出分手要求，並控訴「每次過節日，平常出門吃飯都我付，你一毛都沒出」。原PO聽到後相當不滿，「什麼叫我沒出？好歹我也有買飲料回請吧？」認為對方連2萬元都不肯付出，根本不值得嫁進他家。結果女方氣得搬離租屋處，但他仍不解表示「明明是她問題大，還在那邊跟我鬧脾氣，到底有什麼問題？」

文章曝光後，網友全都看傻眼，表示「分得好啊，也求你不要再去害別人」、「如果這樣還不分手，我都懷疑女生腦子進水了」、「好可怕，只想人家付出，還覺得什麼都是理所當然一樣」、「放過人家啦！你根本想趁過年對你女友斂財嘛，沒看過這樣討錢的，乞丐家庭嗎」、「你怎麼不包紅包給她家裡的人，2萬而已，以後會很好相處」、「她的問題確實很大，怎麼會看上你這種人」。

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