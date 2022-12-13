大年初三酒駕！時速159撞斷電桿害妻拋飛亡　南投男判3年4月

▲男子酒後開車，以時速159公里自撞電線桿，害老婆慘死。（圖／南投縣手心向下慈善會提供）

記者高堂堯、翁子皓／南投報導

南投沈姓男子與石姓老婆今年2月3日凌晨，即農曆大年初三時，開車行經南投市中興路，因酒駕精神不集中，以時速159公里之高速，自撞路旁電線桿，害老婆被拋飛至路面慘死。南投地院近日審結，依酒駕致人於死，判處沈男有期徒刑3年4個月，還可上訴。

判決書指出，沈男今年2月2日晚間7時許在某處飲酒後，仍堅持開車載老婆離開，車輛在2月3日凌晨行經南投市中興路與軍功路交岔路口時，以159公里之高速撞上路旁電線桿，導致車身整個扭曲變形，電線桿斷裂位移30公分，造成周邊上千戶斷電，石女則被撞擊力道給拋飛至路面。

沈男因重傷被警消送醫，石女則受有顴骨骨折、胸廓塌陷及雙側下肢骨折等傷害，經送醫救治，仍宣告不治。警方採集沈男血液送驗，測得其血液中的酒精濃度達百分之0.195，證實他有酒駕。

知情人士表示，石女的胞妹上個月才在貓羅溪意外落水身亡，怎料姊姊不到一個月竟也慘遭橫禍，癌末的老父和身障的老母白髮人送黑髮人，悲痛欲絕。當時南投縣手心向下慈善會接獲通報訪視後，會同南投市長宋懷琳、南投縣議員游顥服務團隊一同前往關懷、捐贈喪葬費用13萬元及生活物資，助石家暫度眼前難關。

▲石姓姊妹一個月內雙雙意外殞命，引發慈善團體的關注。（圖／南投縣手心向下慈善會提供）

法官認為，沈男飲酒後血液中酒精濃度達百分之0.195，超過標準甚多，危險性極高，仍無照駕駛汽車行駛於道路，罔顧用路人生命及財產安全，且未注意車前狀況並超速，因而撞擊電桿，導致石女死亡，令石女家屬承受喪失至親之傷痛，考量沈男犯後坦承犯行，但至今仍未與石女家屬達成和解，因此依酒駕致人於死，判處沈男有期徒刑3年4個月，還可上訴。