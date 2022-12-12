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阿里山冬季高山茶競賽　青心烏龍組及金萱茶組共1,410點

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽成績今揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽，由縣長翁章梁揭曉成績 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府委託梅山鄉農會辦理的「111年阿里山高山茶冬季優良茶競賽」，12日下午競賽成績出爐後，由翁章梁縣長及梅山鄉農會總幹事黃書賢宣布得獎名單：烏龍組特等獎及金萱組特等獎分別由梅山鄉瑞峰村陳惠如君及梅山鄉太和村郭俊麟君獲得。

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽成績今揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

翁章梁表示，今年冬季茶減產將近四成，但評審老師說品質非常良好，期待透過評鑑，讓茶農朋友能彼此相互學習田間管理及製茶技術，也透過比賽讓阿里山高山茶能有更高的能見度與認同感，讓消費者能夠挑好茶、喝好茶，幫助茶農技術更加精進！

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽成績今揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

「111年阿里山高山茶冬季優良茶競賽」參賽繳茶點數共計有1,410點，包括青心烏龍組1,026點及金萱茶組384點；12月6日至12月12日於梅山鄉農會推廣金融大樓2樓評茶室，由21位初審委員及2位主審(農委會茶業改良場產業服務課課長林金池及前魚池分場長郭寬福)，分兩階段、歷時6個工作天嚴格把關並圓滿結束官能品評工作完成評審。

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽成績今揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

另為確保國內生產者權益，並提供消費者優質、衛生安全的國產茶品，繳茶茶農須實名制繳交可追溯生產資訊(包含QRcode、產銷履歷及有機農產品)茶樣；抽樣茶乾送專業檢驗中心及茶改場檢驗農藥殘留及產地鑑別。

▲▼ 嘉義縣阿里山高山茶111年冬季優良茶競賽成績今揭曉 。（圖／嘉義縣政府提供）

今年冬茶評鑑更率先配合中央政策，於比賽茶外包裝張貼(或印刷)可追溯生產資訊，更進一步確保國產茶聲譽，及維護茶農與消費者權益；梅山鄉農會將於12月24日上午9點至12點於梅山鄉幸福廣場舉行頒獎暨展售會，歡迎愛好品茗人士前往選購嘉義縣嚴選優質好茶。

111年冬季優良茶競賽得獎詳細名單，可上梅山鄉農會官方網站（https://reurl.cc/VR2Qy6 ）查詢。

111年阿里山高山茶冬季優良茶得獎名單：
A、青心烏龍茶組
特等獎：梅山鄉瑞峰村陳惠如君
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村林秀寬君
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村林柏如君
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村王輿君
頭等獎：王宏誠君等31名
金質獎：吳政田君等90名
優良獎三梅：陳信宏君等339名
優等獎：簡于翔君等181名
未入圍者點佔總參賽點數之37.1%

B、金萱茶組
特等獎：梅山鄉太和村郭俊麟君
冠軍獎：梅山鄉太和村郭俊麟君
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村郭欣諭君
冠軍獎：梅山鄉瑞峰村陳惠如君
頭等獎：陳星伃君等17名
金質獎：林志霖君等35名
優良獎：三梅林備君等122名
優等獎：邱宏仁先生等71名
未入圍者點佔總參賽點數之35.2%

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