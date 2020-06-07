阿里山高山茶春茶競賽　「極品一條龍」喊出10萬元高價得標

▲阿里山高山茶春茶競賽頒獎。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣政府、梅山鄉農會日前舉辦「嘉義縣阿里山高山茶109年春季優良茶競賽及展售促銷活動」，現場競標由本次獲特等及冠軍茶的青心烏龍及金萱茶，製作限量2盒「極品一條龍」禮盒，起標價5萬元，最後，分別以10萬元及6萬6千元得標。

縣長翁章梁表示，「不僅舉辦高山茶比賽，也積極為安全衛生做把關。」在比賽評審之前，縣政府會同農糧署對參加茶農繳交茶葉進行隨機抽樣，送屏東科技大學檢驗農藥殘留，檢測不符規定標準者，除喪失比賽資格外，所繳茶樣也直接銷毀。

▲阿里山高山茶春茶展售會場。（圖／記者翁伊森翻攝）

「阿里山高山茶」享譽國內外，翁章梁自信介紹起「高山茶都嘉義」，在縣府、鄉鎮農會及農民業者齊心努力下，知名度逐年提高，阿里山高山茶青心烏龍組特等獎價格為6萬元，阿里山高山茶金萱組價格為3萬元，翁章梁肯定所有為嘉義茶都打拚的茶農，也恭喜所有獲獎者。

▲阿里山高山茶春茶競賽立委陳明文及得獎一品茶葉。（圖／記者翁伊森翻攝）

梅山鄉農會總幹事黃世裕指出，今年初遇上寒流來襲，茶葉生長較為遲鈍，也影響茶葉喉韻、增添香氣，今年茶農豐收、茶收購價格好，會場已有許多攤位已空無一人，成了最好的畫面，代表茶葉已銷售一空，農會最為樂見。

▲阿里山高山茶春茶競賽頒獎、展售 「極品一條龍」喊出10萬元高價得標。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義縣每年度全縣性的優良茶競賽，為茶產業界大事，所有愛茶人士都關注這場盛事，比賽經過茶業改良場課長林金池及分場長郭寬福親嚴格審查，分為特等、冠軍、頭等、金質獎、優良獎及優等獎等獎項，比賽茶產品包裝除使用DNA防僞機制外，更在茶葉的外包裝上加貼鈔券級雕刻凹版技術所印製之封條，以確保完整性。

嘉義縣阿里山高山茶分佈於梅山、番路、竹崎、阿里山等鄉鎮，海拔800到1500公尺，種植面積1827公頃，總產量達到1722公噸，阿里山得天獨厚的地理環境，所生産的茶葉豐潤渾厚、滋味甘美、香氣十足；今年的春季優良茶競賽，各產茶鄉鎮報名非常踴躍，共有1373點（烏龍組948點、金萱組425點）。

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