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阿里山高山茶春茶　烏龍953點、金萱427點共1380點參賽　

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▲阿里山高山茶春茶評鑑成績直播揭曉！ 翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山高山茶春茶評鑑成績揭曉，縣長翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

梅山鄉農會承辦嘉義縣阿里山高山茶2020年春季優良茶競賽15日成績揭曉，縣長翁章梁也出席會場，親自了解阿里山高山茶的嚴格評鑑過程，受新冠肺炎影響，現場雖未開放民眾入場，但同步以臉書直播方式，公開評鑑開獎，由翁章梁現場喊出得獎名單，讓茶農與消費者能線上參與成績公布。

▲阿里山高山茶春茶評鑑成績直播揭曉！ 翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山高山茶春茶評鑑成績金萱組特等獎 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本次評鑑老師有農委會茶業改良場產服課長林金池、魚池分場長郭寬福等評審委員們。參加評鑑點數有1380點，其中烏龍953點、金萱427點，為兩階段逐一評出。

▲阿里山高山茶春茶評鑑成績直播揭曉！ 翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲阿里山高山茶春茶評鑑。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁說，每年春茶與冬茶競爭相當激烈，不僅經濟價值提高外，透過賽事，老師們從品茗過程中逐一選出特等、冠軍、頭等、金質獎等，讓茶農也了解評鑑的工序，除現場品茗外，也應重視種植過程中的田間管理、該如何培養好茶等，因此評鑑活動除具比賽意義外，同時也帶有教育意涵。

「高山茶都嘉義」翁章梁自信介紹著，阿里山為全台灣高山茶的重要產區，因此嘉義更有高山茶都的美譽，未來農委會將在梅山設立茶業改良場，研究單位將能進一步與茶農有更多互動，帶領茶農田間管理及種植或研發新品種。

▲阿里山高山茶春茶評鑑成績直播揭曉！ 翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲翁章梁讚譽嘉義為「高山茶都」 。（圖／記者翁伊森翻攝）

翁章梁強調，這是個重要的跨時代意義，更感謝農委會主委陳吉仲及梅山鄉農會總幹事黃世裕積極爭取，翁章梁在與立委陳明文推動下也獲中央認同，目前已成案，也進行場地預定地會勘，期待未來透過改良場，更精進茶農種茶技藝，讓茶產業能綿延不斷，現今有諸多二代、三代茶農返鄉栽種，茶的前景受重視，為嘉義重要品牌，未來當介紹起嘉義，必定要提起「嘉義高山茶」。

「極品一條龍」為109年春季優良茶競賽所推出的限量禮盒，黃世裕說，本次限量製作2盒，禮盒內有青心烏龍及金萱茶將以評選出的特等茶與冠軍茶作組合，將在5月31日展售會中，開放愛喝「第一好茶」的民眾現場競標，禮盒底價5萬元，歡迎民眾共同參與。

當問及茶業的投資報酬率，黃世裕笑說，現在有很多人喜歡喝老茶，第一屆比賽獲獎的茶業，有茶農至今仍保留1斤，已有人出價30萬收購，茶農仍不願販售，投資報酬非常高，值得民眾蒐藏或沖泡後招待貴客共同品茗。

2020年春季優良茶得獎名單

青心烏龍茶組
特等獎：梅山鄉瑞峰村吳政田先生
冠軍獎梅山鄉瑞里村林藝諺先生
冠軍獎梅山鄉瑞里村陳淑惠小姐
冠軍獎竹崎鄉內埔村柳鎰軒先生
頭等獎吳明翰先生等25名
金質獎葉貞彥小姐等85名
優良獎三梅簡加仲先生等241名
優等獎葉子慶先生等188名
未入圍者點佔總參賽點數之42.7%

金萱茶組
特等獎：梅山鄉太興村簡銘儀先生
冠軍獎梅山鄉瑞峰村陳木生先生
冠軍獎梅山鄉瑞里村王智玄先生
冠軍獎梅山鄉瑞里村林秉謙先生
頭等獎林秀寬小姐等12名
金質獎陳宥杉先生等43名
優良獎三梅劉國本先生等110名
優等獎林建村先生等76名
未入圍者點佔總參賽點數之42.4%

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